– Jeg mener det er mye vanskeligere å slutte med pengespill i dag, sier Magnus Pedersen i organisasjonen Spillavhengighet Norge.

Tidligere denne uken fortalte NRK historien om legen Eirik Nordmo fra Glomfjord. Da han var liten brukte han gjerne lommepengene sine på de gamle myntautomatene på nærbutikken.

Til slutt holdt han på å ende livet sitt i pengespill på nett, daytrading og rus. Heldigvis kom Eirik seg på beina igjen.

Men det var ikke enkelt.

Eirik gikk på flere smeller, men hver gang han trodde han var ferdig med gambling og rus, ble han fanget inn igjen.

– Hvorfor jeg begynte å spille igjen har jeg tenkt mye på. Jeg tror det handler litt om den tomheten jeg hadde i livet som jeg måtte fylle. Så var jeg vel også naiv nok til å tro at det skulle gå bra denne gangen, forteller Nordmo.

Både Blå Kors og Spillavhengighet Norge hjelper folk med spillavhengighet. De ser en del nye utfordringer på feltet.

Flere unge søker hjelp

Selv om antall hendelser hos Blå Kors har holdt seg stabile de siste årene, ser de endringer i typer henvendelser.

– Det er fortsatt et bredt spekter av mennesker som blir rammet av spilleavhengighet, mennesker fra alle lag. Vi ser flere henvendelser der både rus og spill er et problem. Aldersmessig møter vi flere unge, det vil si i 20-årene, enn tidligere, sier Oddvar Jordheim Tyssen, psykolog i Blå Kors poliklinikk Oslo.

Også Spillavhengighet Norge merker at en del unge folk tar kontakt. Magnus Pedersen mener moderne TV- og dataspill har en del av skylden.

BREDT SPEKTER: Oddvar Jordheim Tyssen er psykolog i Blå Kors poliklinikk Oslo. De opplever et bredt spekter i folk som slirer med spillavhengighet. Foto: Blå Kors

– Produsentene av disse spillene legger inn funksjoner som ligner veldig på gambling. Lys, lyd og løfte om en premie, kombinert med elementer av mystikk. Spillerne må satse eller investere for å være med, sier han.

– Vår erfaring er at unge gutter spesielt prøver seg frem i dataspillene og får et inntrykk av at de er flinke til å lese spillet og forutse resultatene. Så når de fyller 18 år kan de ikke vente med å prøve seg på ekte gambling.

Spillavhengighet Norge hadde en økning i henvendelser under pandemien. Etter at Norge åpnet opp igjen har antallet gått litt ned.

– Men tallene er fortsatt høye, sier Pedersen.

– Hvilke spill ser dere flest sliter med?

– Det er kasino- og oddsspill som går igjen. De kjappe spillene der du kan satse mye og få raske svar på om du vinner eller ikke.

Det samme ser Blå Kors, som i tillegg ser en øking i folk som sliter med aksjer og daytrading.

Både Oddvar Tyssen og Magnus Pedersen forteller at det er krevende å slutte med pengespill.

Spillene finnes over alt

– Det er nesten umulig å komme seg unna. Du har jo telefonen i lomma, der alle spillene er tilgjengelig. Spillselskapene kan også kontakte deg via e-post, pushvarsler og så videre. De er veldig dyktige på å lokke med de spillene de vet du bruker mye penger på, sier Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge

I tillegg er spillselskapene aktive på sosiale medier, og som reklame på de TV-kanalene som sender fra utlandet.

PRAT OM DET: Magnus Pedersen, politisk talsperson i Spillavhengighet Norge, mener det er viktig å prate om spill og funksjonene i spillene barn og unge spiller for å forebygge avhengighet. Foto: Privat

Oddvar Tyssen i Blå Kors forteller at det er mye fordommer og skam knyttet til det å ha et spilleproblem.

– Av og til er det slik at man selv ikke tenker på det som et problem, ikke erkjenner at det er noe man trenger hjelp til, sier han.

Samtidig mener Tyssen at det kan være krevende å stå i kampen mot avhengigheten i seg selv.

– Å være villig til å gi fra seg det gode med å spille og å holde ut det vanskelige, er viktig. Gjelda gjør det ekstra vanskelig å komme seg ut. Selv om spillingen tar slutt varer de økonomiske og relasjonelle konsekvensene veldig lenge.

– Så hva bør man være obs på?

– En ting er egenskapene til spillet man spiller. For eksempel om det går fryktelig fort å vinne eller tape penger. Eller om det ikke finnes grenser for innsatsen, sier Tyssen.

– En annen ting er personligheten din og hvordan du reagerer. Dersom du spiller for mer enn planlagt, hvis spillingen øker i innsats og frekvens, dersom du merker at du begynner å «jage tapene» for å vinne tilbake det du har tapt, hvis du er en spenningssøkende person eller hvis du merker at du får et veldig kick av å spille, bør du være på vakt.