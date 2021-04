FHI om vaksiner i sommer: Dette bør du tenke over før du reiser bort

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sommeren nærmer seg, og flere av oss begynner å planlegge ferien.

Men hva med vaksinene; kan du vaksineres mens du er på ferie?

Det er et spørsmål kommuner og helsemyndigheter nå får.

Etter første dose, skal det gå seks uker til dose to. Har du tenkt deg på langtur, kan det være lurt å begynne planlegge med det i bakhodet.

– Det har vært en del henvendelser på akkurat det, sier Jan Håkon Juul.

Han er smittevernlege i Vågan i Lofoten, og forteller at folk tar kontakt med spørsmål om hvordan vaksineringen i sommer kommer til å skje.

Lofoten er en yndet destinasjon for turister. Her fra Nusfjord. Foto: Wikimedia Commons

Vil være føre var

Én gjenganger er altså om man kan ta første dose i hjemkommunen, og dose to i kommunen man er på ferie i.

Tar man første dose i begynnelsen av juni, er man godt ut i juli når det er tid for dose to.

Kommunelege Jan Håkon Juul i Vågan. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Når vi komme til sommeren vil dette i stor grad gjelde de mindre risikofylte kategoriene. De under 65 år, uten tilleggsrisikoer.

Også kommuneoverlege Mette Røkenes i Sortland sier de får en del spørsmål.

– Vi ønsker være føre var, for enda er det slik at folk har ikke fått dose én. Så nå kan du enda tenke deg om hvilke datoer du skal ta dose én og to på.

Hvis man vet at en er på ferie når dose to skal settes, bør en vurdere å utsette dose én, skriver Røkenes i en e-post.

– Vi har ingen mulighet til endre eller forskyve dato for dose to på grunn av ferieavvikling, skriver hun videre om situasjonen i egen kommune i sommer.

Kan du ta dose to på ferie?

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet bekrefter at dette er noe mange har spørsmål om.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder

– Ja, mange spør nå om organisering av vaksinasjon i sommer.

– Kan du ta dose to i en annen kommune i sommer dersom du er på ferie?

– Det er din hjemkommune som har ansvar for deg og som får tilsendt vaksiner til deg. Du skal derfor i utgangspunktet vaksinere deg hjemme, svarer han.

Er det viktig for deg å få vaksinasjon så tidlig som mulig, får du heller utsette ferien eller reise hjem en tur, bemerker han.

Slik skjer vaksineringen Ekspandér faktaboks De fleste kommuner sender SMS eller ringer når det er åpent for å bestille time

Du får altså ikke time direkte. Det betyr at når du får beskjed, kan du bestille eller avtale time på et tidspunkt du er hjemme. Dersom noe endrer seg, er det viktig at du avbestiller timen og heller får en ny time senere.

Har du bestilt en time, og så uten god grunn bare lar være å møte og ikke sier fra, så kan du regne med å måtte vente litt ekstra.

Dette er et komplisert arbeid for kommunene. Derfor må alle være samarbeidsvillige og fleksible slik at vi får vaksinert flest mulig raskest mulig, sier Aavitsland.

– Men kan man ta begge doser i en annen kommune, om man eksempelvis ferierer på et sted i over seks uker?

– Nei, du kan ikke regne med at «feriekommunen» din vil tilby deg vaksinasjon. Har du fått første dose hjemme før du reiser på ferie, får du heller få andre dose litt forsinket når du kommer hjem, påpeker Aavitsland.