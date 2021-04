Derfor har Norge vaksinert 200.000 flere kvinner enn menn

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En rekke vaksiner mot koronasykdom ble utviklet og produsert på rekordtid. Noen vaksiner undersøkes for sjeldne, men alvorlige bivirkninger – deriblant den mye omtalte AstraZeneca-vaksinen.

På tross av det jobber hele verden på spreng med vaksinering.

Også i Norge er vi godt i gang og i skrivende stund er det 1.062.000 personer som har fått den første vaksinen.

Den blå grafen viser at det stadig går fremover. Flere og flere får den første dosen med koronavaksine. Foto: Skjermdump fra FHI

Noen er langt foran andre

FHI fører detaljert statistikk over hvert eneste fylke og kommune.

Av de 365 kommunene i Norge er det noen som har rukket å vaksinere langt større andel av befolkningen enn andre.

Utsira, den minste kommunen i hele Norge, har vaksinert størst andel av befolkningen.

Øysamfunnet i Rogaland har fullvaksinert hele 23 prosent av befolkningen.

I motsatt ende av skalaen finner vi Kautokeino i Troms og Finnmark. Kommunen har til nå fullvaksinert 3,3 prosent av befolkningen.

Overlege i FHI, Preben Aavitsland, sier til NRK at skylden for at noen kommuner er kommet kortere enn andre ikke kan legges på kommunene.

– Antall vaksinerte i en kommune påvirkes av hvor mange doser kommunen har fått og av hvor mange sykehus-vaksinerte helsepersonell som bor i kommunen.

Vaksinestatus i de store kommunene Ekspandér faktaboks De ti største kommunene har også variasjoner i hvor langt de er kommet i fullvaksinering. Drammen er kommet lengst av kommunene. Oslo: 4.9 prosent. Bergen: 4.9 prosent Trondheim: 4.5 prosent Stavanger: 4.2 prosent Bærum: 5.8 prosent Kristiansand: 4.4 prosent Drammen: 6.4 prosent Asker: 5.8 prosent Lillestrøm: 4.6 prosent Fredrikstad: 5.9 prosent Kilde: FHI

Kvinnene et hestehode foran

I Norge er det nå 206.000 flere kvinner enn menn som har fått første vaksinedose.

Det har sine helt naturlige grunner, ifølge FHI.

– Vi har til nå vaksinerte helsepersonell og de eldre. I disse to gruppene er det flere kvinner enn menn, forklarer Preben Aavitsland til NRK.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg i FHI har tidligere forklart at det er langt flere svært eldre kvinner i Norge enn menn.

– Vil denne «skjevheten» forplante seg slik at norske kvinner vil være ferdigvaksinert i god tid før norske menn?

– Nei, for i de yngre aldersgruppene er det like mange menn som kvinner, og vi går ikke videre til ny aldersgruppe før vi er ferdige med den forrige. Kvinner og menn vil altså komme i mål samtidig, svarer Aavitsland.

At kvinner blir eldre enn menn, samt at det er flere kvinner som jobber i helsesektoren er altså forklaringen.

Diagrammet viser hvor mange kvinner som har fått første dose i de ulike aldersgruppene. Diagrammet viser hvor mange kvinner som har fått første dose i de ulike aldersgruppene. Diagrammet viser hvor mange kvinner og menn som har fått første dose opp mot hverandre. Også for de som har fått andre dose vises forskjellene tydelig.