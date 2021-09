Uenighet rundt 25-årsgrense på e-sigaretter: – Altfor drøyt

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått tre endringer i tobakksloven for å få ned forbruket av e-sigaretter.

Aldersgrense på 25 år.

Forbud mot smak eller spesielle tilsetningsstoffer.

Regulering av e-sigaretters pakninger slik at de ikke kan påføres glitter, tegneseriefigurer og andre elementer som særlig tiltrekker barn og unge.

Thomas Veines er avdelingsleder ved Nordamp Bodø, som selger e-sigaretter. Han mener disse ikke bør reguleres hardere enn vanlige sigaretter.

– Jeg er fast bestemt på at dette burde reguleres på samme måte som tobakk. Da er det alt for drøyt å sette en aldersgrense på 25 år, sier han til NRK.

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått at slike pakninger, med elementer som særlig tiltrekker barn, skal bli ulovlig. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Kan ikke begrunne en slik aldersgrense

Veines forteller videre at han er enig med Helse- og omsorgsdepartementet i at pakninger som påvirker barn og unge bør reguleres. Smakstilsetninger mener han kan være en av grunnene til at folk velger e-sigaretter over vanlige sigaretter. Derfor er han ikke enig i at dette bør forbys.

Høringsfristen for forslaget er onsdag 22. september. Så langt er det sendt inn 250 høringssvar – deriblant fra Justis- og beredskapsdepartementet. De kommenterer hverken utseende på pakningene eller smakstilsetninger.

E-sigaretter, og utstyr til disse, er ofte fargerike. Dette foreslår Helse- og omsorgsdepartementet å regulere. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Men de er på lang vei enig med Veines i at en aldersgrense på 25 år er for høyt.

– Vi har forståelse for formålet med forslaget, som er å beskytte barn og unge mot fremtidig nikotinavhengighet. Vi stiller likevel spørsmål om dette hensynet forsvarer en så høy aldersgrense som 25 år, skriver de i sitt høringssvar.

NRK har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet – som henviser til høringssvaret.

– For brennevin er det innført en forhøyet aldersgrense på 20 år. Vi er imidlertid ikke kjent med at det på andre områder er innført en så høy aldersgrense som 25 år. I dette tilfellet kan den høyere aldersgrensen heller ikke begrunnes med et særlig skadepotensial sammenliknet med andre tobakksvarer, skriver departementet.

– Tvert imot vil den høyere aldersgrensen her gjelde for de relativt sett minst skadelige produktene.

Veines får også støtte i at aldersgrensen er for høy fra eget fylke.

– Det er viktig å forebygge at unge begynner med e-sigaretter, men forslaget har for stor begrensning for 18–25 åringers mulighet til å ta egne valg, skriver Nordland fylkeskommune i deres høringssvar.

Sunnere enn vanlig sigaretter

Avdelingslederen av Nordamp mener debatten er snudd på hodet.

Han sier e-sigaretter på sikt bør «friskmeldes» og bli brukt som et hjelpemiddel til å slutte å røyke.

– Forskning sier at dette er langt sunnere enn vanlige sigaretter. Skal vi gjøre noe med «dampen» må vi også gjøre noe med sigaretter.

Folkehelseinstituttet konkluderte i en rapport i 2015 at det stemmer at e-sigaretter er sunnere enn vanlige sigaretter. Men de presiserer at det fortsatt er behov for forskning over lang tid.

Til tross for at Veines er imot en aldersgrense på 25 år, og driver med salg av e-sigaretter, mener han folk bør være forsiktige med produktet.

Veines mener folk som ikke allerede røyker eller snuser bør holde seg unne e-sigaretter. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Jeg anbefaler aldri e-sigaretter til folk som ikke allerede røyker eller snuser. Da bør de ikke starte. Det er et pengesluk med effekt på kroppen.

– Hvorfor anbefaler du ikke alltid et produkt du selv selger?

– Det er noe moralsk i det. Jeg vil det beste for folk, og å begynne med e-sigaretter om du ikke allerede røyker eller snuser er ikke sunt.

– En aldersgrense på 25 år vil sannsynligvis føre til færre brukere. Er ikke det bra?

– Personlig mener jeg 25 år er for drøyt. Det går utover nordmenns valgfrihet. I mine øyne er alkohol og vanlige sigaretter et større problem. Gjør de endringer for damp bør de gjøre endringer for disse to også.

NRK har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet – som henviser til en pressemelding i forbindelse med høringsforslaget. Der sier helse- og omsorgsminister Bent Høie følgende om forslaget:

– Det er særlig viktig å hindre at e-sigaretter med nikotin blir en inngangsport til tobakksbruk for unge. Vi vet at aldersgrenser er et svært effektivt virkemiddel for å hindre tilgjengelighet og bruk blant unge. Ved å sette aldersgrensen til 25 år, beskytter vi unge, men hindrer ikke voksne røykere fra å velge e-sigaretter som et skadereduserende middel.