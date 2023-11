Oppdaget flått på hunden i fire minus: – Aldri hørt om, sier biolog

– Jeg ble veldig overraska, forteller hundeeier Cathrine Jenssen.

Hun skulle børste pelsen til hennes to og et halvt år gamle Welsh springer spaniel Ludde, da hun torsdag oppdaga en liten klump som satt nede på halsen.

– Jeg har aldri funnet flått før, og hadde i hvert fall ikke forventa å finne en i november.

De bor landlig til litt utenfor Bodø hvor Ludde, som aktiv hund, kan være ute hver dag.

Basert på størrelsen flåtten hadde rukket å bli, antar hun at den har vært på hunden i noen dager.

– Aldri hørt om før

Biolog Jan Erling Wasmuth forteller at å få flått på husdyr i november er svært sjeldent.

– Det er ikke normalt at flåtten er aktiv nå. Når høsten kommer og det begynner å bli kaldt, i september og oktober, finner den seg et hulrom eller graver seg ned et sted hvor den kan overvintre.

Derfor ble Wasmuth overrasket over å høre at det ble funnet en flått i november, og etter en lengre kuldeperiode.

Biolog Jan Erling Wasmuth har aldri hørt om et flåttfunn så seint på året. Foto: MARTIN STEINHOLT / NRK

– Dette er et veldig spesielt tilfelle. Det er faktisk første gang jeg hører om noen om har funnet flått i pelsen på dyr på den her tida av året.

For å overleve kalde vintre, pumper flåtten og andre liknende insekt vannet ut av kroppen og kjører inn frostvæske. På den måten klarer de seg så vidt gjennom vinterkulda.

– Du kan si at de går inn i en slags dvale og vil være veldig inaktiv inntil det blir varmt igjen.

Jenssen forteller at Ludde liker å leite etter pinner i busker og kratt. Og det er slik flåtten mest sannsynlig har klart å bite seg fast i den roteglade hunden.

– Han har rett og slett forstyrra vintersøvnen ved å rote i området hvor flåtten har gjemt seg for vinteren, forklarer biologen.

Flere steder i landet har det vært barfrost denne høsten. Da har normalt flåtten gravd seg ned for vinteren.

Men selv om klima er i endring, tror ikke biologen at flåtten nå også vil bli en vinterplage.

– Jeg tror dette er et veldig spesielt tilfelle. Kanskje har flåtten ramla av en fugl eller lignende.

Vurderte å ringe dyrlegen

Da matmor Cathrine oppdaget flåtten, fikk hun fjernet den og renset såret.

– Så ble han slapp og var i dårlig form resten av dagen. Da vurderte vi å ringe dyrlege. Men nå er han heldigvis tilbake til normalen, og er i full vigør, forteller hun.

Matmor Cathrine Jenssen trodde aldri hun skulle finne en flått på hunden etter flere dager med minusgrader. Foto: privat

Biolog Wasmuth sier at de som bor i nord i landet ikke trenger å bekymre seg nevneverdig for at husdyrene kan få flått på vinteren.

– Selv om det er funnet skogsflått helt lengst nord i Finnmark, er det som regel voksne individer som har kommet med fugler og dyr som har vandret opp kysten. Om de er ordentlig etablert hos oss er vanskelig å si. Da må man se alle stadier fra egg til voksent individ.

Wasmuth forteller at grensen for etablert flått gjerne sies å være ved Sandnessjøen på Helgeland.