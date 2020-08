Her skal vektere passe på studentene i fadderuka: – Tror det trengs

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Faddergruppene skal være maks 20 personer.

Tappekranene stenger ved midnatt.

På Nord universitet må også alle studentene gjennom et obligatorisk smittevernkurs.

Og i tillegg skal det være navnelister for smittesporing, digitale opplegg og færre hybelfester.

Det er ikke akkurat få restriksjoner og tiltak som møter ferske studenter under fadderuka ved årets studiestart.

I Bodø har de også satt inn et eget tiltak: Egne vektere skal passe på at studenter overholder smittevernreglene i studentboligene.

Kristine Berg, leder for fadderperioden i Bodø, foran Mørkvedlia studentpark ved Nord universitet. Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Det er viktig for at alle skal opprettholde de reglene som er satt. Vi er mest bekymret for de private festene som skjer utenom vårt planlagte opplegg og er utenfor vår kontroll, sier Kristine Berg, leder for fadderuka i Bodø.

Slik blir årets fadderveker Du trenger javascript for å se video.

– Har ikke så stort fokus på alkohol

Det er ved Mørkvedlia studentpark studentsamskipnaden har satt vekterne i sving for at fadderuka skal gå tryggest mulig for seg. Vaktene skal også gå oftere for å ha kontroller.

– Jeg håper det blir tatt bra imot. Det er jo profesjonelle folk og vekterne kommer inn med en vennlig tone. De vil først bli spurt vennlig om å forlate området eller splitte seg opp om de er flere enn 20, sier Berg.

– Hvordan har det gått til nå?

– Det har gått veldig bra. Fadderperioden vår har ikke så stort fokus på alkohol. De festene vi planlegger er mer sosiale kvelder på samfunnet der man kan ta seg en øl og snakke med medstudenter.

Tror ikke det holder å ha ansvaret selv

Student Sondre Berge har bodd i studentparken i tre år og har dermed vært med på flere fadderperioder før. I år blir det ganske annerledes fra det de er vant til, sier han.

– Vi er vant til at disse stuene er fylt til randen med hæla i taket. Det blir det ikke nå med de restriksjonene som er sett. Det blir ikke som det var, men vi gjør det beste ut av det.

Sondre Berge og Caroline Granum Andersen bor på Mørkvedlia studentpark i Bodø. Andersen er i tillegg nestleder for fadderne. Foto: Monica White Martinsen / NRK

At vektere nå skal komme innom og passe på dem, mener han bare er bra.

– Jeg tror ikke det holder med at vi har ansvaret for det selv. Da er det kjempebra at det kommer en mann i uniform og masse nøkler og som kan si ifra. Så det etterfølger vi.

– Kommer du selv til å si ifra?

– Jeg må jo prøve. Det er ikke så kult å være han fyren, men det er ikke så kult å bli smitta heller.

I år stenger tappekranene ved midnatt, har myndighetene bestemt. Dermed må også festlighetene opphøre da.

– Det blir veldig kjedelig. Vi er ikke vant til å gi oss så tidlig eller å være så få, så det blir en tilvenning.

– Takk og lov for at vi har så flinke fadderledere som gir tilbud som er tilrettelagt for de restriksjonene som er.