Bli med inn i Norges fineste studentboliger

Den nyinnflyttede og ferske studenten Mie Løkken Haugerstuen, skal vise fram sin bolig til Erna Solberg.

I forkant av besøket har hun vasket, vasket, og ... vasket.

Mie Løkken Haugerstuen er fornøyd med å starte studenttilværelsen i en splitter ny og ettertraktet hybel. Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

Selv om hybelen ikke rommer mange kvadrat, er hun mer enn fornøyd med hybelen som statsministeren skal inspisere.

– Jeg liker at hybelen min er høyt oppe, slik at jeg kan se havet, som jeg har vokst opp med å alltid kunne se. Bygget er så bra laget, og jeg får plass til utrolig mye på en liten hybel. Det er mye jeg liker med å bo her, men det beste er at det kun tar fem minutter å gå til skolen, sier Haugerstuen.

Topp utsikt

Det nyeste bygget i studentparken, som Mie bor i, er også det høyeste. For to kjøkken med felles oppholdsrom og eget bad, betaler hun litt under 5000 kroner i måneden.

Den er smal, men høy, og det gir mye plass til oppbevaring.

Skuffer over og under senga, i tillegg til dype og store skap, gjorde at Mie ikke trengte å begrense seg når hun skulle forlate barndomshjemmet.

Denne hybelen med utsikt til havet og eget bad, koster rett under 5000 kroner. Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

Stor etterspørsel

I hele landet har det i år vært studenter som har måttet stå i kø for å finne seg bolig.

I år var det langt over 10 000 studenter som ikke hadde et sted å bo til studiestart, viser tall fra Norsk studentorganisasjon. Mie var ekstra tidlig ute, for å få boplass.

– Jeg søkte om å få denne hybelen allerede i juleferien. Jeg vet det er mange som skulle ønske de bor her, men som heller må bo på andre steder hvor bad og kjøkken ikke har samme standard. Men for å få studentbolig må man være tidlig ute, sier Haugerstuen.

Flere må få muligheten til å bo slik

Leder av Norsk studentorganisasjon, Håkon Randgaard Mikalsen, sier det er bra med slike satsinger hvor man har valgt smarte byggteknikker for å få bedre plass til personer og ting, men han mener at det ikke er godt nok.

– Dekningsgraden, andelen av studenter som får bo i studentboliger, står på stedet hvil, og det betyr at man må bygge enda mer, sier Mikalsen.

Han understreker at det er mange boligprosjekter på gang, men at det også blir tatt inn mange studenter hvert år, og at det begynner å haste for å få dekningsgraden til å bli bedre.

For at flere studenter skal få muligheten til å bo i studentbolig, er støtte fra regjeringen essensielt, mener Mikalsen.

– Vi har fått positive signaler fra regjeringen, og vi håper at det følges opp i høstens statsbudsjett for man kan trygt si at det haster.

