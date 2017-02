Etterforsker omstendighetene

Politiet har i dag jobbet videre med etterforskningen i forbindelse med at en mann omkom i en akeulykke i Sulitjelma. Mannen i 50-årene er fra Sør-Amerika, og var sammen med et lite lukket følge i Fjellandsbyen. Det var i forbindelse med at noen i følget akte i slalåmbakken at ulykken skjedde. Alle undersøkelser er i dag gjennomført, og det er gjort avhør av vitner. Det er besluttet at den omkomne skal obduseres, melder politiet.