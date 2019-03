Erwin (18) brukte mye tid på gaming: – Det er her barn og unge tør å møtes

NRK er i dag i Sortland for å strømme direkte fra en e-sport-turnering.

Barn og unge i alderen under 18 møtes til dyst når «Vesterålens beste gamer» skal kåres i løpet av en hele fire timer lang direktesending. Det konkurreres i Fortnite, og sendingen kan du se direkte her fra klokken 14.

En som har brukt mye tid på spill og gaming og som er på plass på Sortland i dag, er elevrådsleder Erwin Teigen ved Hadsel VGS. Tidligere brukte han mange timer per dag på spill som Counter Strike og World of Warcraft.

Fremdeles spiller han litt nå og da, og snakker med barn og unge om deres forhold til spilling. Han er nemlig også ordførerkandidat lokalt, og er opptatt av temaet.

– Jeg har snakket med mange unge om dette, og det de sier er at det er her man tør å møte folk. Det er enklere å komme i samtale og dialog.

– Det er tryggere rammer, fordi man kjemper sammen om et felles mål. Der man før møttes på gatehjørnet, møtes man nå via gaming.

Lot sønnen få spille så mye han ville: – Ingenting er bortkastet

Erwin Tange brukte før mye tid på å spille dataspill. Foto: Marit Bjørkheim

Stor sosial arena

NRK har tidligere fortalt historien til Mats.

Robert og Trude sørget over sønnens ensomme liv i rullestolen. Men da Mats døde, tente venner over hele Europa lys for ham.

Erwin Teigen er klar på at gaming er en stor – kanskje den største – sosiale arenaen blant dagens barn og unge, og noe foreldre må ta på alvor.

– For mange unge er spillere innen e-sport det samme som fotballstjerner er for andre. Fordelen med spilling er uansett at man ikke trenger å være fysisk sammen for å være sosial og ha det gøy.

Erik ”SIMSY” Gravrok har skapt seg en karriere av gaming. Han sier han har fått noen av sine beste venner gjennom gamingen. Foto: Privat

Måte å få seg venner

Også Mikkel Løwe i P3 Gaming er på plass i Sortland i dag. Han skal kommentere kampene sammen med e-sport-lærer Kim-Erik Aanes.

– Gaming er definitivt et sted hvor man kan få venner. For dem som ellers ville falt ut sosialt, kan spill være en sosial arena de ellers ikke ville hatt, sier Mikkel.

Erwin er enig. Han sier at spilling blir et problem først idet det blir en virkelighetsflukt.

En som har klart å skape karriere av gaming, er Erik ”SIMSY” Gravrok (28). Han spiller fire til ti timer hver dag, er signert til profflag og har levd av å spille PUBG det siste halvannet året.

– Da jeg ville satse på dette ble det et leven hjemme uten like. Familien mente jeg burde gjøre flere ting samtidig, så jeg tok utdannelse mens jeg spilte.

Nå er han ferdig med en bachelor, men har valgt å fokusere på spillinga.

Han er opptatt av at gaming nå er en sentral del av barns oppvekst, og at dette er noe foreldre må være opptatt av.

– Noen av mine beste venner har jeg fått via gaming. Det handler også om grensesetting. Som med alt her i livet, er det en balanse.

Følg turneringen direkte fra 14 til 18 – etterfulgt av en debatt om ungdom og grensesetting fra klokken 19 til 20.