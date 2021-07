«Møt meg klokka 06:00 på Kløkstad. Ha på deg oljehyre og varme klær.»

Erik Skaug Ingebrigtsen (21) har sommerferie fra studiene i Trondheim. Lange forelesninger og tung teori er byttet ut med nordnorsk sommerbris. Nå er han hjemme i Bodø for å gjøre det han egentlig ønsker.

Fiske.

– Vil du ha en kopp kaffe før vi drar ut? sier Erik lavt.

Han hvisker nesten siden moren ennå ikke har stått opp. Men han er oppe for lengst. Klar for en ny dag på sjøen i familiens båt.

Erik er nemlig en av rekordmange ungdommer som i år har meldt seg på årets ungdomsfiskeordning.

Men til tross for det er rekrutteringen mager.

Hvorfor?

Erik er student ved NTNU Men drømmen er å bli fisker Hadde han hatt et jobbtilbud på sjøen ville han tatt det

Ikke fra en fiskefamilie

Erik er sønn av Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er naturlig å tenke at det er faren som får Erik på sjøen.

Men det kunne ikke vært lenger fra sannheten.

– Jeg kommer ikke fra en typisk fiskefamilie. Begge foreldrene mine er tidligere politikere, sier Erik mens han drar opp ei line han satt dagen før.

Skaug-navnet stammer imidlertid fra området. Nærmere bestemt fra Kjerringøy. Der hadde familien et gammelt fiskebruk.

– Morfar var god til å fiske, men han døde før jeg fikk lært noe. Farfar var også god til å fiske. Men han var for syk til å lære meg noe, svarer Erik.

– Så dette er ikke noe du har lært fra barndommen av?

Erik har fiskegener, men fikk aldri lært noe av forfedrene. Nå håper han selv å bli fisker en dag. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Gammelonkelen min var også god til å fiske, men ei heller han fikk jeg spurt før han kreperte. Det er litt dumt. Uheldigvis fikk jeg aldri lært noe av dem.

Nå har Erik tatt et valg om å fiske hele sommeren. Ungdomsfiskeordningen skal gi ham en smakebit på det han drømmer om å få som yrke i fremtiden.

Korona påvirket Erik Du trenger javascript for å se video.

Den gode ordningen

Erik snakker på inn- og utpust om hvor morsomt det hadde vært å bli fisker på heltid. Det på tross av at han studerer elektro ved NTNU.

Men det er vanskelig å få seg jobb som fisker, forklarer Erik. Erfaring og bekjentskaper er viktig, og der mener han ungdomsfiskeordningen er et viktig bidrag.

Gjennom ordningen sikrer Erik seg at all fisk han fanger blir solgt. Alt inntil kroner 50.000 i løpet av perioden er fiskemottakene pliktig å ta imot.

– Det gjør terskelen lavere for å prøve.

Hvem vet, kanskje liker du det? Erik Skaug Ingebrigtsen

Ordningen startet opp 14. juni. Fortsatt er det mulig å melde seg på.

Frem til 6. august skal Erik benytte seg av salgsgaranti.

– Hvis du uansett er ute for å fiske er det ingen grunn til å ikke melde seg på. For min del trappet det seg gradvis opp i fjor – og det var naturlig for meg å være med i år, sier Erik og legger til:

– Dette handler rett og slett om at ungdommen skal få det litt bedre tilrettelagt slik at de som vil kan få testet yrket.

Erik bruker hele sommeren på å fiske. Det blir mye venting på at fisken skal bite. Plutselig smeller det. Og får han fisk er han garantert å få selge den til fiskemottaket på grunn av ungdomsfiskeordningen.

Villig til å slutte med studier

Erik forteller at han er den eneste i både kompis- og studentgjengen som bruker sommeren på fiske. Det er ikke så mange som går på NTNU som har samme interesser som han.

– Det er mye idrettsfolk, men ikke så mange fiskere. Men de fleste er søringer sier Erik og ler høyt.

Sondre Skjelvik: Du sier du vurderer å droppe ut av studiene for å bli fisker. Hvorfor har du så lyst til det? Erik Skaug Ingebrigtsen: Det er flere grunner. For det første er jeg glad i naturen. Også er jeg glad i action og bølger. Det handler litt om å få en annen hverdag enn et kontor. Det har jeg prøvd - og det blir fort gammelt. Sondre Skjelvik: Hva med pengene? Er det en motivasjon? Erik Skaug Ingebrigtsen: Litt. Selvfølgelig. Hadde jeg ikke tjent noe penger ville det vært dumt. Men så har jeg knapt tjent ei krone så langt i år! Sondre Skjelvik: Har du ikke? Erik Skaug Ingebrigtsen: Nei. Jeg har brukt mer penger på utstyr enn jeg har fått igjen for fisken. Men det handler om å føle at man er produktiv. Får noe ut av dagen. Det liker jeg. Sondre Skjelvik: Om det kommer et tilbud nå - slutter du på studiene da? Erik Skaug Ingebrigtsen: Da hadde jeg vurdert det veldig sterkt ja. Jeg har allerede tatt sikkerhetskurs. Det betalte jeg 19.000 kroner for, og jeg er klar for å jobbe på båt. Kanskje får jeg meg en jobb på båt, hvem vet?

Mer informasjon om yrket

Den unge studenten forteller at han elsker at arbeidsplassen er dynamisk. At han må tåle tøft vær.

Men mye fisk, det har han ikke fått så langt.

– Jeg har den verste fiskelykken i verden tror jeg. Kanskje burde du ikke skrive det. Da får jeg kanskje ikke jobb, sier Erik og ler.

– Hva tror du skal til for at flere velger å bli fisker?

Måsene er blitt glad i Erik i løpet av sommeren. Hver gang han får fisk får de en smakebit. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– For det første må det være lav terskel for å prøve. Jeg tror den beste måten å få flere inn i yrket er å gi god informasjon på skolen, svarer Erik og legger til:

– Skole er ikke for alle, og hadde jeg vært klar over fiskeri og næring da jeg gikk ut av ungdomsskolen hadde jeg nok valgt det.

I tillegg nevner han ting som subsidiering av både utstyr og kvoter. Men han er usikker på om det vil øke rekrutteringen.

Erik om prisen på fiskebåt Du trenger javascript for å se video.

Burde vokst opp på et fiskevær

Fiskedagen går mot slutten, og Erik har fått tre torsk.

På lina fikk han ingenting. Dette har vært et tapsprosjekt så langt.

– I natt var jeg ute sammen med to andre og vi dro fisk i fire og en halv time. Så røyk alle anglene på begge stengene og jeg måtte kjøpe nytt utstyr. Da gikk alt vi tjente i natt bort i nytt utstyr.

Men en trå start stopper ikke Ingebrigtsen.

– Det siste halvåret har jeg tenkt på det hele tiden; til neste år vil jeg være fisker. Men det er vanskelig. Jeg har snakket med en del fiskere, og alle sier det samme:

«Det handler om bekjentskap»

– Det har jeg litt av nå, så vi får se. Det hadde vært enda vanskeligere om jeg var søring. Heldigvis snakker jeg samme språk som de andre fiskerne, sier han og ler.