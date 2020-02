Enormt lavtrykk på vei mot Norge – denne gang er Widerøe forberedt

– Hvordan er Widerøe nå rustet til å møte et eventuelt nytt ekstrem-lavtrykk?

– Prosessen med å identifisere hvilke systemer på flymaskinen som kan bli påvirket av at trykket er utenfor skala til høydemåleren er utført. Direktiver som regulerer fremgangsmåte for operasjon i trykksituasjoner som er utenfor høydemålerens skala er i ferd med å bli publisert til pilotene. Når retningslinjene er publisert vil Widerøe være rustet til å møte en tilsvarende situasjon som var tidligere denne uken. Dersom trykket blir mye lavere enn det laveste vi hadde sist uke, skal operasjon vurderes opp mot blant annet værsituasjonen. I en slik situasjon vil også luftrafikktjenestens systemer kunne få utfordringer. Det er viktig å presisere at dette er reserveprosedyrer. Selv med disse på plass, vil et ekstremt lavtrykk kunne gi driftsforstyrrelser, men vi forventer ikke full stans som vi hadde sist uke, skriverkommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe i en epost til NRK.

– Dere har på plass en ny løsning. Hva går denne løsningen ut på?

– Løsningen baserer seg på korreksjonstabeller. I tillegg har prosessen avdekket at dette har innvirkning på vertikal navigasjon. Enkelte type innflyginger er basert på satellitt som har vertikal glidebaneinformasjon som baserer seg på høydemåleren. Glidebane blir feil dersom ikke riktig referanse er stilt inn på høydemåleren. Av denne grunn er det lagt ned forbud mot å fly visse typer innflyginger som er basert på satellitt i disse situasjonene. (Dette er en komplisert sak i seg selv, og krever flere sider for å forklare i detalj. Fremstillingen er derfor forenklet til visse typer),

– Hvordan har Widerøe klart å få på plass en løsning, på få dager?

– Det har vært brukt relativt store ressurser i prosessen som i grove trekk har bestått i å finne ut hvilke systemer som er berørt og på hvilken måte. Widerøe har benyttet kompetanse internt og eksternt i form av forespørsler rettet produsent av navigasjonsutstyr. Etter kartleggingen er det utarbeidet restriksjoner, beskrivelse av kommunikasjon opp mot lufttrafikktjenesten samt tabeller for korreksjon, skriver Brandvoll.

– Har det vært så enkelt å få på plass prosedyrer, som enkelte piloter har hevdet på Facebook?

– Widerøe har ikke full oversikt over hva som kommuniseres på Facebook, men så vidt vi vet har hovedfokus vært rettet mot at en korreksjonstabell skulle være en god nok løsning. Som det fremgår ovenfor vil operasjon under slike forhold medføre restriksjoner for visse type innflyginger noe som tydelig viser at slike situasjoner kan medføre andre konsekvenser enn de som åpenbart ligger i dagen. Det er nettopp av slike grunner at en risikoanalyse er viktig for at sikkerheten skal ivaretas, skriver Brandvoll.