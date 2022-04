I dag fikk fylket endelig «go» fra direktoratet og dermed åpnes tunnelen på dagen.

I løpet av fredag ettermiddag kan trafikantene ta i bruk den 2 km lange Liatindtunnelen på fylkesveg 17 på Helgeland.

Kystriksveien er ikke bare et yndet turistmål om sommeren. Den er også en viktig hovedfartsåre på Nordlandskysten.

Deler av fylkesvei 17 – som er veiens offisielle navn – er svært rasutsatt. Folk i Lurøy har i årevis kjørt til jobb og skole med hjerte i halsen.

– Føler på apati

Derfor ble det bestemt å bygge en 1900 meter lang tunnel gjennom rasområdet.

Folk i Lurøy har vært fortvila over at de har vært nødt til vente i flere år på åpning.

– Vi som bor her har mer eller mindre gitt opp denne tunnelen. Det som tidligere var sinne og frustrasjon over at den aldri ble ferdig, har nå gått over til apati.

Det sa Steinar Ranheim, som er leder ved Aldersundet oppvekstsenter i Lurøy til NRK etter fylkeskommunens tredje forsøk på å få godkjent tunnelen.

Seksjonsleder for vegutbygging i Nordland fylkeskommune, Christian Høydahl Forsmo puster nå lettet ut.

– Dette har først og fremst vært trasig for trafikantene. Nå legger vi dette bak oss nå og er bare glad for at vi får åpna i dag.

– En fersk og fin tunnel

Tunnelen kan endelig åpnes, flere år forsinka etter ulike uforutsette hendelser, blant annet ras.

Men først og fremst har fylket venta på godkjenning fra Vegdirektoratet.

– Vi skulle selvfølgelig vært foruten ventinga.

Han sier de gjerne skulle ha vært ventinga foruten.

– Vi mener vi har en fersk og fin tunnel som vi skulle ha fått åpna for lenge siden. Også er regimet sånn som det er for sikkerhetsgodkjenning av tunnel. Og det må nå bare vi forholde oss til.

Noe av utstyret som finnes i og ved Liatindtunnelen Ekspandér faktaboks Belysning som reguleres automatisk ut fra trafikken Evakueringslys 12 vifter for brannventilasjon 4 havarilommer inne i tunnelen, 2 utenfor 15 nødstasjoner med telefon og brannslukkere i tunnelen, 2 utenfor. 2 tekniske bygg inne og 2 ute Overvåking av gassnivå med CO-målere og NO2-målere Nødnett DAB-dekning Muligheter til å informere bilister via radio Røde varselblinklys som varsler stengt tunnel Syklister på vei inn kan trykke på en knapp som aktiverer varsel til andre trafikanter (kilde: Nordland fylkeskommune)

Åpner i løpet av få timer

En halvtime før NRK snakker med Forsmo fikk han avklart med Vegdirektoratet at de har fått den endelige brukstillatelsen for Liatindtunnelen.

– Så nå hiver vi oss rundt og vi venter ikke lenge. I løpet av to-tre timer skal vi være klar til å åpne.

Åpninga kommer brått på?

– Ja, men det kommer ikke for tidlig. Det har vært en lang og seig prosess inn mot direktoratet som vi omsider har fått landa, og da åpner vi med en gang.

– Nå er det tur og kjør

Etter byggeperioden har det vært testing, opplæring og øvelse i tunnelen.

Deretter ble all dokumentasjon sendt til Vegdirektoratet for gjennomgang, slik rutinen er.

Men det er strenge krav for sikkerheten i tunneler i Norge, og godkjenninga har latt vente på seg.

– Vi ha levert dokumentasjon og tatt unna punkt for punkt på ei avviksliste og er endelig kommet i mål. Så nå er det tut og kjør bokstavelig talt.

Er dette litt pinlig for fylket, at det har tatt så lang tid?

– Jeg vil ikke si at fylket har gjort noe galt. Det har vært nye tolkninger av gammelt regelverk som har vært vanskelig for oss å forholde oss til, sier seksjonsleder på fylket, Christian Høydahl Forsmo.