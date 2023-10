De er tiltalt for overtredelse av militær straffelov for å ha begått en kroppskrenkelse overfor en underordnet.

Ifølge tiltalen skal de tiltalte ha holdt fornærmede over en sofa, dratt av fornærmede buksa og pisket han med en lærpisk på rumpa.

Påtalemyndigheten mener det ikke foreligger noe samtykke fra fornærmede til handlingen som ble begått.

De tiltalte erkjenner ikke straffskyld.

– Angrep meg i sofaen

Etter en lønningspils i befalsmessa på en militærleir i Nordland, skal fornærmede ha dratt på nachspiel hos troppssjefen sin.

Der skal handlingen ha funnet sted.

– Når vi kommer dit starter vi med drikkeleker, blant annet et kortspill som heter «gjør eller drikk».

Kortspillet innebærer at man enten må utføre utfordringen som et kort gir, eller drikke.

Da deltakerne på nachspielet, omtrent 6 personer, gikk litt lei, sitter fornærmede i en sofa og ser litt på telefonen, forklarer han i retten.

– Så blir jeg angrepet i sofaen av troppssjefen som kommer med en pisk. Jeg blir holdt nede i sofaen og gir litt motstand, før den andre tiltalte kommer og holder meg nede i sofaen.

Videre forklarer fornærmede at buksa og bokseren blir dratt ned av troppssjefen, og da skal det ha blitt utført piskeslag mot rumpen til fornærmede.

Både fornærmede og de tiltalte bar militær uniform.

– Jeg opplevde piskeslagene som vonde og ubehagelige. Det var harde slag.

Fornærmede skal ha forsøkt å dytte og vrenge seg unna, og sier han ikke hadde lyst og mener selv at han gjentatte ganger sa nei.

Vedkommende skal ha fått merker på rumpa i etterkant. Da han kom hjem hadde han sett at det var blod på bokseren hans.

I tillegg sier fornærmede at troppssjefen i jobbsammenheng hadde prata om sine seksuelle preferanser.

– Han fortalte hvordan han likte å bruke damer, om bondage og pisking.

– Hensikten var ikke å påføre noen noe vondt

Hilde Grytten Guldbakke er forsvarer for den tiltalte troppssjefen.

Han erkjenner at han pisket sin underordnede på rumpa.

Han hevder at han ikke husker at buksa eller trusa til fornærmede var tatt av.

Ved et tidligere avhør til politiet skal han ha sagt at han husket at buksa til fornærmede var av.

– Pisken ble brukt litt under kortspillet, sier han

Troppssjefen mener det var et kort som tilsa at man skulle klaske noen på rumpa, og at det var kortet som initierte handlingen.

Han forteller at siden pisken var i omløp på lek, så synes han det var naturlig å bruke den.

– Selv ble jeg også pisket flere ganger.

Tiltalte mener han ikke oppfattet at fornærmede vrengte seg for å komme seg unna. Han oppfattet det som en del av lekebrytingen i sofaen før han pisket.

– Det var ganske macho gutta- og soldatstemning på nachspielet.

– Hensikten var ikke å påføre noen noe vondt, verken fra min side eller de som har lagd kortspillet. Hensikten var at det skulle være gøy.

Han sier situasjonen er synd.

– Og jeg beklager til fornærmede for at han føler at grensene hans ble krysset.

Hevder å ikke huske hendelsen

Den tiltalte offiseren forteller at han anså arrangementet i befalsmessa og nachspielet hos det tiltalte befalet, som en fin mulighet til å bli kjent med andre soldater.

– Jeg føler at jeg alltid har hatt god kontroll på hva som har skjedd hele kvelden, sier tiltalte.

Han forteller at han husker drikkeleken med kortspillet, men at han må ha vært mye fullere enn han trodde.

Offiseren hevder at han ikke husker å ha holdt fornærmede nede i sofaen mens den underordnede soldaten ble pisket.

– Men jeg ser ikke bort ifra at det har skjedd.

Til militærpolitiet skal han ifølge rettsdokumentene uttalt at hendelsen kan ha funnet plass, hvis kollegene hans sier at det skjedde.

– Jeg sa også at det er vanskelig å erkjenne straffskyld når jeg ikke husker å ha gjort noe.

– Hvis jeg har vært med på å gjøre noe galt så skal jeg stå for det som har skjedd. Det er rett og rimelig, sier offiseren i retten.

Han legger til at saken har vært en påkjenning av flere grunner.

– Jeg har noen verdier om integritet og lojalitet. Jeg liker å støtte og hjelpe folk, og denne hendelsen mener jeg bryter med verdiene som er viktigst for meg.

– Nei er nei, legger den tiltalte offiseren til.

– Samtlige holdt han nede

Det ene vitnet som avga sin forklaring i retten, forteller at han selv trakk et kort under kortspillet som tilsa at han skulle få tre slag.

– Det var greit og jeg tok tre slag med bar hånd på tull. Det var ikke var hardt.

Da fornærmede trakk det samme kortet, forsøkte vitnet å få han med på det ved å si at han selv hadde fått slag på rumpen.

– Jeg trodde han skulle få tre slag med bar hånd. Det hadde ikke vært en pisk involvert før.

Vitnet forklarer at samtlige på nachspielet samler seg rundt fornærmede og holder han nede. Når pisken blir dratt frem og buksa og bokseren dras nedenfor rumpa, hevder vitnet at han ble svært overrasket og trakk seg unna.

– Han sa stopp og man hørte at han mente det.

– Fra gangen hørte jeg at han ropte og hadde vondt. Jeg var litt fra meg, følte jeg burde gjort noe med det, men jeg gjorde ikke det.

Dagen etter skal forærmede ha fortalt vitnet at den hvite bokseren hans ikke var så hvit lenger.