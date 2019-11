Lørdag søkes det fortsatt intenst etter personen som er savnet etter båtulykken fredag ettermiddag. Ti til femten båter deltar i søket. Frivillige har i tillegg startet strandsøk i området.

Men leteforholdene er svært vanskelige, grunnet sterk vind, dårlig sikt og høye bølger.

Fredag ble en person hentet opp av sjøen og fløyet til Nordlandssykehuset med redningshelikopter. Han er våken og ved bevissthet.

Værskifte

De to som var om bord i båten da den kantret, jobbet for det lokale oppdrettsselskapet Lovundlaks. De var på vei fra en lokalitet til land, da været skal ha slått kraftig om.

NRK har snakket om flere som beskriver et usedvanlig væromslag.

– Plutselig sa det bare pang!, sier Frode Johansen, som bor på Sleneset, øya som ligger like ved stedet der ulykken skjedde.

Han tok et bilde fra øya ved 14.30-tiden fredag. Da var det stille sjø og god sikt. Han la ut det idylliske skjærgårdsbildet på Instagram og skrev «Tomma i dag, fredags solnedgang».

Like etterpå smalt det. Sterk vind og tette snøbyger slo hardt inn mot øyværet.

– Det ble tett snøkov og vind opp mot 30 sekundmeter.

Dette bildet ble tatt fra redningsskøyta under leteaksjonen rundt kl. 19 fredag kveld. Det vitner om svært dårlig vær og vanskelige leteforhold. Foto: Redningsselskapet

Målte 75 knop

Kl 16.35, altså omtrent to timer etter at bildet var tatt, meldte Redningsskøyta at de var på vei fra Træna for å søke etter en kantret båt. Da hadde personene i båten meldt ifra til en båt i nærheten om at de var i ferd med å kantre.

Både Seaking, redningsselskapet, private båter og en bilferge deltok i søket etter båten.

Det var da svært dårlig vær i området, noe som vanskeliggjorde redningsarbeidet.

Lørdag er det sterk vind og dårlig sikt. Her ser vi MF Lovund på tur fra Sleneset. Det er i dette området det søkes etter den savnede. Foto: Frode Johansen

Ved 18-tiden kom meldingen om at en person var blitt hentet opp av sjøen. Den andre personen som var om bord er fortsatt ikke funnet.

Ved Meteorologisk institutt bekrefter de det kraftige væromslaget.

– Ved Lovund var det svak vind ved 13-tiden. Mellom 14 og 15 økte vinden fra lett bris til stiv kuling. Fra 15 til 16 gikk det fra stiv kuling til liten storm, forteller meteorologikonsulent Odd Ivar Olsen.

Han sier at den sterkeste vinden som ble målt fredag var vindkast på 74 knop.

Preger lokalsamfunnet

I Lurøy kommune bor det i underkant av 2000 mennesker. Ulykken preger lokalsamfunnet og innbyggerne som bor på øyene som ligger rundt ulykkesstedet.

Søket etter den siste personen fortsetter utover dagen, men været ser dessverre ikke ut til å bli bedre, melder Meteorologisk institutt.

Lørdag bekreftet daglig leder i Lovundlaks, Jacob Meland, at de to involverte jobbet for Lovundlaks.

35-åringen overtok driften etter faren sin, Hans Petter Meland, for noen år siden. Selskapet er lite, med i underkant av 20 ansatte. Ulykken preger derfor den lille organisasjonen sterkt.

– Mine tanker går først og fremst til de nærmeste pårørende, sier Meland i en pressemelding.

– Vi vil gjøre det vi kan i forbindelse med søket, og jeg kan forsikre om at vi har gjort det som er av egne og øvrige ressurser tilgjengelig.

