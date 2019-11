Det har vært vanskelige leteforhold med kraftg vind i natt.

Politiet bekrefter at én mann er funnet i live og fraktet til Nordlandssykehuset i Bodø. Tilstanden hans er stabil.

– Han er våken og ved bevissthet, sier operasjonsleder Mari Lillestø i Nordland politidistrikt til NRK.

Sea King-helikopteret som brakte mannen til Bodø i natt, har returnert til Helgeland for å fortsette søket etter den andre personen så fort lyset kommer og været tillater det.

Det var over 20 båter i aksjon fredag kveld, blant annet en bilferje, som innstilte alle sine avganger for å delta i letingen etter de savnede.

Utvider søket på land

Søket pågikk langt utover kvelden, men ble trappet ned etter midnatt. Etter noen timers pause, tas det opp igjen for fullt.

– Vi starter igjen så snart det lysner. Vi fortsetter aksjonen som en redningsaksjon, og så lenge vi gjør det, er det alltid et lite håp om å finne personen i live, sier redningsleder Rune Danielsen i Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

I tillegg til søket på sjøen, skal det settes igang strandsøk, opplyser han. Strandsøket skal ledes og koordineres av politiet.

To personer i båten

Den 28 fot store båten kantret like før klokken 16 mellom Træna og Lovund. Båten er hentet opp av havet av et annet fartøy, og er gjennomsøkt uten at redningsmannskapene fant noen om bord. Det skal dreie seg om en arbeidsbåt tilhørende et oppdrettsanlegg. De to mennene jobber på anlegget, opplyser Hovedredningssentralen.

Redningsaksjonen foregår ved Sleneset i Lurøy kommune. Det var omkring 20 sekundmeter vind i området i natt.

– Med de værforholdene, med stiv kuling og tett snødrev, er det ikke helt enkle søkeforhold, sier Geir Mortensen i HRS.

Omfattende søk

Meteorologene har sendt ut kulingvarsler langs hele norskekyste. I tillegg er det farevarsel for snø i Nordland, Troms og Vest-Finnmark.

Redningsskøyta «Odd Fellow III» gikk fra Træna for å delta i søket. Det samme gjør også flere titalls private båter, i tillegg til ambulansebåten «Eir Myken».

Et ambulansehelikopter fra Brønnøysund deltok i søket, men ble sendt tilbake rundt 20.30 på fredag, da Sea King fra Bodø returnerte til området.

Bilfergen MF «Husøy» har innstilt alle sine avganger fredag kveld fordi den bistår i redningsaksjonen, skriver Boreal.

Hovedredningssentralen i Bodø koordinerer søket etter den savnede. Foto: Henrik Østensen Heldahl / NRK

Hovedredningssentralen opplyste først at søket pågår nord for Sleneset. Til NRK sier Mortensen at det nå søkes i området sørøst for Sleneset, mellom Sleneset og Lurøy.

Ifølge HRS kom varselet over kystradioen fra omkringliggende båter som sa de hadde mistet kontakten med den kantrede båten.

