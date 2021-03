Emilie (17) sleit med skoleangst: – Vi må slutte å pushe unge på skolen

Emilie Sveva i Asker går første året på videregående. Hun går fulltid på skolen for første gang siden åttende klasse.

– Det går kjempebra nå. Men det er ikke nødvendigvis sånn at skolen alltid er den rette løsninga – for alle. Jeg pusha meg sjøl for mye og det holdt på å gå helt galt.

På videregående kom Emilie Sveva (i midten) til et annet miljø enn der hun hadde blitt så syk. Her har hun fått alt godt tilrettelagt, også på grunn av at koronaen. På bildet sammen med venninnene Charlotte Pedersen (TV) og Amelia Hauge. Foto: Mina Rygh

Hun vil ikke at andre 14-åringer skal ha det sånn som hun hadde det.

– Skolen gjorde meg bare verre, jeg kunne gråte i flere timer på kveldene. Det var ubehagelig å snakke om alt som var «inni hodet» mitt, jeg var jo så ung.

Dette er noe av grunnen til at hun har engasjert seg politisk i AUF, er elevrådsleder og med i ungdomsrådet.

Emilie mener barn og unge må få bedre rettigheter innafor skolen. Hun viser til at voksne i arbeidslivet har et mye bedre system rundt seg når de blir syke. Det er vanskelig for en skoleelev å bli sykemeldt.

– Ei sykemelding kan forhindre unge i å falle helt fra, og heller gi dem en pause til å jobbe med de tingene som gjør skolen vanskelig. Så kan de komme tilbake.

– Ble utbrent, rett og slett

Det starta da hun gikk i femte klasse, kanskje før. Men det skulle gå flere år før helsepersonell kunne fastslå hun slet med; angst og depresjon. Hun opplevde å bli tvunget til å gå på skolen, sjøl om det var der angsten var verst.

– Siden alt var vanskelig ble det mye fokus på å prestere på skolen. Til slutt ble det så slitsomt at jeg ble utbrent, rett og slett.

Første halve året på ungdomsskolen hadde hun nesten ikke fravær og fikk toppkarakterer, men etter jul det året så ble angsten så sterk at det rakna helt,

Den skoleflinke jenta greide bare å være et par timer på skolen før hun måtte hjem og legge seg. Hele tida ble det sagt at det var viktig at hun møtte opp.

– Det er jo det som er hovedinnstillinga, at det er så utrolig viktig å komme seg på skolen. Jeg måtte jo gå dit, og det fikk jeg ikke til.

Emilie så lite håp og løsninger i denne perioden. Hun forteller at hun planla å avslutte livet.

– Jeg hadde skrevet avskjedsbrev og googla hvordan jeg ville gjøre det.

– Kunne konsentrere meg å bli frisk

Vendepunktet kom i siste liten, i åttende klasse. En kontaktlærer så hvordan hun hadde det og hun fikk først snakke med helsesykepleier, så ble hun henvist til BUP.

De så hvor alvorlig det var. PP-tjenesten ble også kobla inn og løsninga ble noe man sjelden hører om i grunnskolen; ei sykemelding.

– Jeg tror den sykemeldinga var med å berge livet mitt. Den viste at det fantes en utvei. Nå kunne jeg konsentrere meg om å bli frisk.

PP-tjenesten skreiv ei erklæring til kommunen og Emilie ble fritatt fra opplæringsplikten.

– Sånn i ettertid ser jeg at det bare er flaks at det gikk bra. Det er skummelt å tenke på.

Nå fikk hun god hjelp i helsevesenet. Hun møtte fagpersoner som skjønner at skolen ikke alltid er den eneste løsninga.

– Det skulle ha vært noen som så tidligere hva jeg sleit med.

Hva er PP-tjenesten? Ekspandér faktaboks Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) skal hjelpe barn, ungdom og voksne med særlige behov gjennom utdanningsløpet.

Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Elever over 15 år, foreldre, barnehager, skoler og andre tverrfaglige tjenester kan ta kontakt med PP-tjenesten for råd og veiledning.

I følge Barnekonvensjonen artikkel 12 skal barnet eller eleven bli hørt og få gi uttrykk for sine synspunkter. Dette gjelder også for voksne som kontakter tjenesten.

Det skal foreligge et samtykke fra foreldrene/eleven før kommunen/fylkeskommunen sender en henvisning for sakkyndig vurdering. (Kilde: Udir)

Valgkampen tente en gnist

Det var først den på høsten i tiende klasse at det begynte å løsne. Ennå var hun 50 prosent sykemeldt.

Foto: Sandra Edith Kalland Tenud

Valgkampen den høsten tente en gnist i Emilie, og hun begynte å engasjere seg politisk. Hobbyer og venner, og foreldre som alltid har støtta henne, ga energi. Med god tilrettelegging greide hun også å få karakterer i de fagene hun trengte til videregående.

– Hjelpa som til slutt kom redda livet mitt. Det er utrolig skummelt å høre at mange andre unge opplever samme vonde opplevelser med skolen.

Skummelt å høre at mange andre unge sliter

NRK har den siste satt søkelyset på ufrivillig skolefravær og skoleangst. I 2018 var det 22.000 elever i grunnskolen som hadde bekymringsfullt fravær over tid, ifølge Utdanningsforbundet.

Mange foreldre og unge har i etterkant tatt kontakt med NRK og sagt at de mener det er for lite kompetanse på dette i skolene.

– Jeg er så redd for at foreldre skal slutte å kjempe for at ungene skal få et godt skoletilbud fordi de er redde for å bli meldt til barnevernet.

Emilie Sveva mener barn og unge må få bedre rettigheter innafor skolen. Hun viser til at voksne i arbeidslivet har et mye bedre system rundt seg når de blir syke.

– I arbeidslivet kan du bli sykemeldt. Det virker som om fritak ikke er noe alternativ i grunnskolen, det er veldig strengt at alle må på skolen.

Udir: Skal fritas bare helt unntaksvis

Cathrine Børnes, utdanningsdirektoratet (Udir) Foto: UDIR.no

Utdanningsdirektoratet har ikke tall på antall elever som får fritak fra opplæringsplikten i grunnskolen.

For å få fritak må det foreligge ei sakkyndig vurdering og foreldrene må samtykke. Det er PP-tjenesten som er sakkyndig og gir råd til kommunen.

Hvorfor er det sjelden man hører om at grunnskoleelever får fritak?

– Barn skal bare helt, helt unntaksvis fritas fra opplæringsplikten. Det har sammenheng med at elever i grunnskolealder har en lovbestemt opplæringsplikt. Det er likevel slik at det er «lov» til å være syk, ifølge Børnes.

Dette sier loven om fritak i grunnskolen Ekspandér faktaboks Retten og plikten til opplæring varer til eleven har fullført det tiende skoleåret.

Skoleeier kan frita en elev i grunnskolen helt eller delvis fra opplæringsplikten. Dette står i opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd.

Det er hensynet til eleven selv som er avgjørende. Det er imidlertid bare i helt spesielle unntakstilfeller at hensynet til eleven kan medføre fritak etter bestemmelsen. Det gjelder først og fremst i tilfeller der det vil være urimelig overfor eleven å gjennomføre opplæringsplikten.

For å få fritak fra opplæringsplikten må det foreligge en sakkyndig vurdering og foreldrene må samtykke. (kilde: Utdanningsdirektoratet, Udir)



– En frisk ungdom vil være på skolen

Emilie Sveva og venninnene går på Lier Videregående skole. Foto: Mina Rygh

17-åringen i Asker tror ikke det er slik at ungdom vil sluntre unna skolen. Det må være bare noen få, en frisk ungdom vil være på skolen.

– Vi må slutte å pushe og pushe dem som ikke greier det på skolen.

Og det er viktig å fange opp elever som sliter.

– Ingen synes det er gøy å gå til helsesøster og si at noen ganger får jeg ikke puste. Jeg tror altfor mange unge ikke tar seg sjøl og følelsene nok på alvor.

Hva vil du si til andre som sliter med skoleangst?

– Skolen er ikke alt, det viktigste er at man har det bra. Og hvis du ikke klarer å være på skolen må du si veldig klart fra om det.