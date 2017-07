Emilie (17) hadde nesten fem i snitt: – Fikk beskjed om å gå skoleåret om igjen

Emilie Lundegård Pedersen fra Bodø fullførte i vår VG1 Design og Håndverk, og så fram til å begynne på VG2 Frisør til høsten. Forutsatt at hun kom inn, skulle hun få jobbe som assistent på en frisørsalong i byen.

Men beskjeden hun og to andre elever fikk i slutten av forrige uke var alt annet enn oppløftende.

– I brevet fra inntakskontoret sto det at jeg fikk skoleplass på Design og Håndverk VG1, altså det samme skoleåret jeg nettopp hadde fullført.

Meldingen kom som et sjokk på 17-åringen, som hadde nær fem i karaktersnitt på førsteåret.

– Det var ikke noe artig. Jeg hadde jobbet hardt gjennom hele året for å komme inn på den linja jeg hadde lyst til å gå, og satt igjen med en følelse av dyp urettferdighet.

Opplevde liten forståelse

Da karakterene til Emilie ikke ble registrert slik de skulle, fryktet Emilie Lundegård Pedersen det verste. – Jeg opplevde liten forståelse inntil vi truet med å gå til mediene, sier hun. Foto: Privat

Både Emilie og familien skjønte at her måtte det være begått en feil. Stefar Håkon Henriksen tok kontakt med skole og inntakskontoret i Nordland fylkeskommune, og regnet med at feilen ville være en smal sak å få rettet opp i.

Men ifølge Henriksen var det langt fra enkelt å få fortståelse for situasjonen.

– Vi beskjed om at ifølge deres opplysninger hadde Emilie droppet ut av skolen etter jul. Det stemmer overhodet ikke. Hun har fullført med nesten fem i snitt det første året, og skulle ikke ha noe problem med å komme inn.

Ifølge Henriksen virket situasjonen ganske fastlåst, og han fikk ingen garantier om at inntakskontoret ville se på saken.

– Vi måtte bare vente på opptak nummer to i slutten av juli.

Går mot løsning

Først da familien ga beskjed om at de ville kontakte mediene, opplevde de at det ble fortgang i sakene.

Tirsdag morgen kom en e-post hvor inntakskontoret bekrefter at det hadde skjedd en feil, og at 17-åringen ville få tilbud om skoleplass, forteller Henriksen.

NRK har fått videresendt en kopi av bekreftelsen, hvor det blant annet står:

[...] inntakskontoret vil rette opp feilen i årets inntak som skyldes manglende levering av karakterer fra skolen, og feil informasjon om at hun var sluttet på skolen.

– Det er bra det ordner seg, men jeg er overrasket over at media måtte nevnes før vi opplevde at fylket ble mer behjelpelig, sier Emilie Pedersen.

Ønsker å rette opp

Konstituert fylkesutdanningssjef Merethe Schjem forteller at de nå undersøker hva som har skjedd, og opplyser i alt tre elever er berørt av feilen.

– Vi i er i dialog med disse. Vi skal ivareta deres skoleplasser, slik at de kommer inn på det de har søkt på.

– Familien sier de har opplevd saksbehandlerne som lite hjelpsomme?

– Det beklager i så fall jeg, det er ikke vår intensjon.

– Familien sier at dette løste seg da de sa de kom til å kontakte media. Stemmer dette?

– Nei, det har ikke noe med media å gjøre. Vi ønsker å rette opp med en gang, og vi jobber nå med å finne ut av hva som gikk galt.

– Vi må finne ut av hva som er galt for å passe på at det ikke skjer igjen, dette tar tid. Men det har ikke noe med media å gjøre, sier Schjem.