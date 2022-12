Dropper produksjon – tjener bedre på å selge strømmen videre

De siste ukene har prisene på strøm skutt i været i Nord-Norge.

Forrige uke fikk nordlendingene oppleve den høyeste snittprisen i historien.

Elkem Rana har fastprisavtaler på strøm. De betaler ikke mer enn avtalt.

Nå er strømmen så dyr at det lønner seg for dem å slå av ovnene.

Hvorfor?

De tjener mer på å selge krafta videre til andre enn å produsere silisium.

Verksdirektør i Elkem Rana, Frode Johan Berg, sier de heller skulle produsert og sysselsatt enn å selge strømmen videre. Foto: Frank Nygård / NRK

Bør ikke være slik

Silisium er en viktig halvleder - og har blitt kalt den nye oljen. Det har også kommet advarsler om at det kan bli mangel på det viktige metallet.

Likevel er kraftsituasjonen nå slik at Elkem Rana velger å halvere produksjonen.

– Akkurat slik det er per nå så er det en situasjon der vi faktisk tjener penger på å selge krafta i stedet for å bruke den til å lage våre produkter, sier verksdirektør i Elkem Rana, Frode Johan Berg.

En av de to ovnene som brukes til å produsere silisium er derfor slått av.

Selv om de fortsatt tjener penger, mener Berg dette er et tydelig tegn på at noe er galt med markedssituasjonen.

Silisiumsproduksjonen halveres hos Elkem Rana fordi det er bedre butikk å selge strømmen videre enn å lage egne produkter. Foto: Frank Nygård / NRK

– Dette kan være med på å vise kompleksiteten som er i kraftmarkedet. Vi er i NO4 der det er overskudd på kraft, men likevel ser man priser tilsvarende det vi har sett sør i Norge, sier Berg.

Han legger til:

– Det er ikke slik det bør være – og dette bør ordnes slik at betingelsene blir bedre. Dette gjelder ikke bare Elkem, men privatpersoner som også opplever veldig høye priser.

Kjøper kraft for å få forutsigbarhet

Elkem Rana bruker 0.8 terawatt-timer på de to ovnene i løpet av år. Det tilsvarer omtrent 0.5 prosent av Norges kraftproduksjon.

Med andre ord ikke en ubetydelig mengde kraft som nå selges videre.

Elkem Rana er en viktig arbeidsplass i Mo i Rana. Selv om ovnene skrus av er det jobb å gjøre – blant annet vedlikehold. Foto: Frank Nygård / NRK

Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight, sier til NRK at kontraktene store industriselskaper tegner med kraftselskap gjerne strekker seg over mange år.

– De inngår gjerne det som heter en PPA-kontrakt som gjelder mellom produsent og forbruker. Ofte har kontraktene en varighet på 10–15 år.

Tor Reier Lilleholt sier det ikke er helt uvanlig at industri av og til selger kraft videre etter å ha kjøpt det fra kraftprodusenter. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– Industrien har ofte god oversikt over forbruket, som i mange tilfeller er flatt. Enten går ovnene, eller så går de ikke, forklarer Lilleholt og legger til:

– Dermed kan de estimere hvor mye de trenger og får en fast pris på det.

Men skulle man ikke tro at kraftprodusentene ønsker å selge det meste av prisen på spotpris?

Kraftprodusentene i Norge signerer ofte lange fastpriskontrakter med industrien. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Lilleholt forklarer at de ikke alltid har et valg – og må inngå lange avtaler for å sikre at det kommer inn penger.

– Det er veldig vanlig at bankene setter krav om at det må selges en viss andel av volumet. Da får kraftprodusentene fast inntekt som er en sikkerhet og forutsigbarhet for bankene.

– Bidrar i et veldig stramt kraftmarked

Frode Johan Berg i Elkem Rana sier de ikke kan gå inn på detaljer i kraftavtalene.

Hvor mye kraft de får solgt, og til hvilken pris, avhenger også av hvordan markedet utvikler seg.

Men han understreker at det er uvanlig kost for dem å minke produksjonen for å heller selge strøm.

– Det er en helt ny situasjon.

Metallet silisium har blitt omtalt som den nye oljen. Foto: Dynatec Engineering

Berg håper at deres videresalg av kraft kan være med å dempe et stramt kraftmarked.

Samtidig understreker han at det ikke er det ikke er videresalg av strøm de egentlig ønsker å holde på med.

– Vi ønsker å skape produkter og arbeidsplasser. Det burde ikke være slik at det er mer lønnsomt å selge uforedlet kraft enn å produsere de produktene vi ønsker å lage.

