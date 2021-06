Elisabeth varslet om økonomisk rot i kommunen – hevder hun fikk munnkurv og ble omplassert

I november 2020 behandlet kontrollutvalget i Bodø en rapport de hadde bestilt av Salten kommunerevisjon.

Rapporten ga i sin helhet Bodø kommune kraftig kritikk.

Bakgrunnen var at HMS-rådgiver Elisabeth Aune Burchardt i 2018 varslet muntlig om det hun mente kunne være økonomisk mislighold.

Arbeidsmiljøspesialisten har i 13 år jobbet for å sikre godt arbeidsmiljø.

Så ble hun selv en varsler – og fikk oppleve hvor vanskelig det kan være.

– Jeg fikk munnkurv – Jeg fikk beskjed om å ikke si det til noen

Tre år senere jobber hun et annet sted. Hun sier hun ikke kunne jobbe i kommunen lenger.

Men saken, den er hun ikke ferdig med. Nå har hun stevnet kommunen for gjengjeldelse.

– Jeg hadde løftet det helt til rådmannsnivå uten at det skjedde noe. Så da løfter jeg det ut av Bodø kommune, sier hun til NRK.

Bodø kommune avviser at hun fikk såkalt munnkurv.

Gjengjeldelse Ekspandér faktaboks En arbeidstaker som har varslet i samsvar med loven, er beskyttet mot gjengjeldelse. Gjengjeldelse skal forstås vidt og gjelder «enhver ugunstig behandling som kan sees som en følge av og en reaksjon på varsling». Trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial eksludering eller annen utilbørlig opptreden er nevnt som eksempler i loven. Av mer formelle arbeidsrettslige reaksjoner er advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering, degradering, suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff nevnt som eksempler. Hvis en varsler mener at han/hun er blitt utsatt for en ulovlig gjengjeldelse, må vedkommende legge frem opplysninger som gir grunn til å tro at han/hun er blitt utsatt for en gjengjeldelse. Som regel er det nok å vise til at man har varslet og at man er blitt utsatt for en ugunstig reaksjon fra arbeidsgiver i forbindelse med varslingen. Deretter er det opp til arbeidsgiver å bevise at reaksjonen ikke var en gjengjeldelse i strid med loven, men begrunnet i andre, saklige forhold.

Rådmannen i Bodø kommune, Rolf Kåre Jensen, svarer på vegne av kommunen lenger ned i saken.

Elisabeth Aune Buchardt avdekket at Stamina Helse hadde fakturert for mye til kommunale foretak. Da varslet hun sine ledere muntlig. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Hun ble sint

Buchardt avdekket at bedriftshelsetjenesteselskapet Stamina Helse hadde fakturert for mye til kommunale foretak.

Barnehager, skoler og andre virksomheter betalte for mye.

Utbetalingen skal angivelig ha skjedd på grunn av en misforståelse, og alt rundt disse utbetalingene er foreløpig ikke kjent.

Men ifølge Burchardt lyttet hverken assisterende rådmann eller hennes nærmeste sjef. Hun sier det ikke fantes vilje til å rydde opp i det økonomiske rotet.

Rune Braseth var Burchardts nærmeste sjef. Ifølge henne lyttet verken han eller assisterende rådmann Anna Walle på Burchardt da hun fortalte om det økonomiske rotet i forbindelse med Stamina Helse.

– Da jeg la fram undersøkelsen min i en presentasjon i et møte med assisterende rådmann ble hun sint, sier Burchardt til NRK.

NRK har vært i kontakt med Rune Braseth og Anna Walle. De har fått presentert alle påstander i denne saken. De henviser til rådmann Rolf Kåre Jensen for kommentar.

Heller ikke Stamina Helse ønsker å kommentere saken da de mener at de ikke er part i konflikten.

Burchardt oppdaget det hun mener var økonomisk mislighold Hun hevder hennes ledere i kommunen ikke ville lytte

Omplassert

Burchardt er vant til å jobbe med personalsaker. Hun sier hun ble møtt med det motsatte av hva hun forventet av sine ledere.

– Jeg forventet at de ville rydde opp i hvor mye som var fakturert feil. Hvem har betalt hva? Hva skulle ikke vært betalt?

– Det skjedde aldri, sier hun.

Ifølge den tidligere HMS-rådgiveren gjorde hennes ledere det motsatte.

Burchardt varslet om at blant andre barnehager hadde betalt for mye til Stamina Helse. Hun sier det førte til at hun ble omplassert i kommunen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Jeg trodde at ledere ville rydde opp, men det gjorde de ikke. De hadde mer en intensjon om å dekke over.

I tilsvaret til stevningen i tingretten svarer kommunen dette på påstanden om at Burchardt måtte la saken ligge:

Slik svarer kommunen på påstander om å la saken ligge Ekspandér faktaboks Dette er påstanden Bodø kommune bestrider: «Etter møtet med Stamina med påfølgende e-post, fikk Elisabeth muntlig beskjed i møte med HR-sjef at hun ikke ville ha mer støy rundt HR, og at hun ikke ville ha denne saken opp i noe fora. Dette var bakgrunnen for at Elisabeth tok saken videre til ass. Rådmann Anna Welle i desember 2018.» Kommunen svarer i sitt tilsvar til tingretten slik: Kommunen er ikke enig i denne faktabeskrivelsen, som ikke underbygges av noen skriftlige bevis, men fremstår som påstander som skal passe inn i et bilde. For det første arbeidet Burchardt på oppdrag fra tidligere HR-sjef og de hadde som mandat å rydde opp i de utfordringen som var med kontrakten. Hvilket tidligere HR-sjef mente de var i gang med. Hun vil forklare seg om dette i retten, men det kan opplyses at hun korrigerte Buchardt en gang og det gjaldt at hun ikke skulle omtale kollegaer på en negativ måte.

En tid senere blir Burchardt plassert i en annen jobb.

– Det jeg ble fortalt er at de ikke skulle prioritere HMS. Jeg fikk muntlig og skriftlig beskjed om at det ikke var et prioritert område. Derfor skulle jeg gjøre andre oppgaver.

At hun ble flyttet over i en annen stilling er også bakgrunnen for at hun nå går rettens vei.

– Jeg mener at jeg ble utsatt for gjengjeldelse.

At Burchardt er utsatt for gjengjeldelse bestrider Bodø kommune. Tor Allstrin, advokat og områdedirektør i KS, forklarer hvorfor kommunen bestrider dette.

Tor Allstrin, advokat og områdedirektør i KS. Foto: KS

– Arbeidsgiver har foretatt helt ordinære disposisjoner basert på en økonomisk situasjon i kommunen som gjør at hun skulle fylle et behov som var viktigere å fylle på bakgrunn av at to medarbeidere ville være midlertidig fraværende, sier han til NRK og legger til:

– Da mener kommunen det var innenfor hennes kompetanse, arbeidsområde og hennes erfaring at det var en riktig beslutning.

– Jeg synes ting har blitt verre

Burchardt hevder hun gjorde alt for å få frem det hun mente om saken.

At hun angivelig aldri ble hørt, gjør hovedtillitsvalgt Trond Tandberg opprørt.

– Vi har et ansvar ovenfor varslerne. Slik det kan se ut for dem kan det bli vanskeligere å varsle. Det ser jeg ikke bort ifra, sier han til NRK og legger til:

Trond Tandberg, tillitsvalgt i Bodø kommune, sier han synes ytringsklimaet er blitt verre. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Jeg synes ikke ytringsklimaet i Bodø kommune er bra. Jeg synes det har blitt verre.

Kommunerevisjonen kom også frem til at varslere som Burchardt ikke alltid blir tatt på alvor i Bodø kommune.

– Vi avdekket gjentatte eksempler på at øverste ledelse i Bodø kommune ikke registrerte varslingssakene i henhold til varslingsrutinen, sier Bjørn Vegard Gamst i Salten kommunerevisjon til NRK.

Bjørn Vegard Gamst sier de oppdaget at varslere i Bodø kommune ved flere anledninger ikke ble behandlet etter varslingsrutinene. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Dere fant ut at dette har skjedd flere ganger?

– Gjentatte ganger, svarer Gamst.

– Var dere sikre på konklusjonen?

– Vi er sikre.

Tillitsvalgte Tandberg mener slike saker i verste fall kan gå utover kulturen i kommunen.

– Det er et problem at vi ikke har en åpen kultur. Det som ikke virker må opp og frem. Har man ikke muligheten til det blir vi ikke bedre.

Rolf Kåre Jensen, rådmann i Bodø kommune, sier til NRK at han ikke er enig i rapporten revisjonen la frem. Hans svar kan du lese lenger ned i saken.

– Nok en forferdelig sak

Ikke bare hovedtillitsvalgt og kommunerevisjonen gir Elisabeth Aune Burchardt støtte. Petter Gottschalk, professor ved BI, sier ledelsen i Bodø kommune i dette tilfellet har gjort det motsatte av det de burde gjort.

– Det er nok en forferdelig sak i et opplyst land som Norge, sier han til NRK og legger til:

– En ansatt legger merke til noe, og istedenfor at ledelsen tar tak i det, sier de at det er den som sier ifra som er problemet.

Kommunens advokat, Tor Allstrin, ønsker ikke kommentere påstandene fra professor Gottschalk.

Burchardt jobbet i kommunen i Bodø da hun oppdaget det hun mener er økonomisk mislighold. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Tverrpolitisk enighet

Også politikerne i Bodø støttet revisjonens konklusjoner og Burchardt indirekte da et samlet Bodø bystyre i fjor behandlet rapporten – og vedtok at kommunen må gjøre grep.

– Jeg har aldri opplevd at man har fått en forvaltningsrapport som har vært så kritisk, og så direkte på så mange punkter, sier Lars Vestnes, gruppeleder for Bodø Høyre.

I rapporten fra november i fjor ble Bodø-rådmann Rolf Kåre Jensen oppfordret til å få på plass bedre rutiner for å følge opp varsel fra de ansatte.

Bystyret i Bodø endret denne oppfordringen til et pålegg i sitt vedtak ved å endre ordlyden i revisors anbefalinger fra bør til må.

Lars Vestnes, leder i Bodø Høyre. Foto: Bjørn Erik Olsen / Avisa Nordland

Lars Vestnes forteller at det aldri var noen tvil om hva politikerne i Bodø mente kommunen og rådmannen burde gjøre.

– Det var ingen diskusjon rundt det. Rådmannen bør ikke være i tvil om at bystyret har tatt rapporten på alvor – og at den avdekker ting som vi skal forandre, sier han til NRK.

– Både bystyrets enstemmige vedtak rundt anbefalingene fra rapporten og tilleggspunktet om å innføre eksternt varslingsorgan, bør oppfattes av administrasjonen i kommunen som et tydelig signal om at denne håndteringen ikke er akseptabel, understreker han.

Alle representantene i bystyret stemte for vedtaket.

Av åtte punkter står det blant annet: Ekspandér faktaboks Revisor finner at det er redegjort for at HR-sjefen ikke har ført nødvendig kontroll med at varslingsrutinen følges opp i kommunen.

HR-sjefen har ikke sørget for at kommunen har formelle rutiner for å ivareta habiliteten i varslingssaker dersom det varsles på Rådmannsnivå i kommunen.

Med saksbehandlingstid på opp imot ett år og over et år på minst fire saker kan HR-sjefen ikke sies å ivareta at saksbehandlingstiden overholdes i varslingssakene.

Det forekommer gjentatte ganger at ledere i Bodø kommune og HR-kontoret ikke tar imot muntlige og skriftlige varsel slik Varslingsrutinen krever.

Flere forhold kan oppfattes som en reaksjon på at det er varslet. HRsjefen kan dermed ikke sies å ivareta at at varsler ikke blir utsatt for gjengjeldelse.

Utfordringer med å ivareta habilitet i saksbehandlingen av varslingsaker og stillingsendringer. Habilitetsreglene kan dermed ikke sies å være tilstrekkelig oppfulgt.

Konklusjon:

Bodø kommunes HR-kontor følger i liten grad opp sine varslingssaker i henhold til gjeldende retningslinjer.

Kommunerevisoren har også undersøkt i hvilken grad Bodø kommunes HR-kontor følger opp kravet til drøfting ved endring av stilling og arbeidsoppgaver.

Revisor har her undersøkt kravet til drøfting og funnet at dette ikke kan dokumenteres i mer enn en av ni saker. Konklusjon: Kravet til drøfting ved endring av stilling og arbeidsoppgaver er i liten grad fulgt opp av Bodø Kommunes HR-kontor.

Kommunerevisoren har også undersøkt om Bodø kommune fulgt opp kontrakten med Stamina Helse i henhold til kontrakten og andre gjeldende retningslinjer.

Det har forekommet bestillinger utenfor kontrakt i Stamina-saken, det har nylig vært planlagt nye bestillinger utenfor kontrakt, men disse ble stoppet. Bestillinger utenfor kontrakt vil bryte med bestemmelsene i kontrakten og skal dermed ikke forekomme. HR-sjefen har utfordringer med å følge opp at kjøp utenfor kontrakt skal føre til ny anbudskonkurranse.

På bakgrunn av alle feil som ble gjort de første årene i kontraktsoppfølgingen burde HR-sjefen sørget for at vedkommende som ble satt til denne oppfølgingen hadde kompetanse og mulighet til å følge opp kontrakten på en forsvarlig måte. Konklusjon: Kontrakten med Stamina Helse er liten grad fulgt opp i henhold til kontrakten og andre gjeldende retningslinjer.

Bystyret i Bodø sto samlet bak granskingsrapporten fra Salten kommunerevisjon. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Omstridt tilsetning

Elisabeth Aune Burchardt ble omplassert på et senere tidspunkt. Selv kaller hun det en degradering. Til slutt forlot hun kommunen.

Lederne hun varslet, og som angivelig aldri lyttet, jobber fortsatt i kommunen.

Rune Braseth, som tidligere var assisterende HR-sjef, er nå tilsatt som HR-sjef. Dette skjedde etter at granskingsrapporten lå på bordet.

Tilsettingsprosessen ble ifølge hovedtillitsvalgt forsøkt gjort svært kort. Trond Tandberg sier han fikk en forespørsel fra assisterende rådmann Anna Walle.

– Vi ble forespurt om vi kunne gå med på ei intern utlysning med kortere søknadsfrist og mindre tillitsvalgtinvolvering i tilsetningen. Det takket vi høflig nei til. Vi ville gjerne ha det gjort på den måten det skal gjøres.

– Ble det begrunnet?

– Nei. Tror det var begrunnet med dårlig tid. For oss holdt ikke det. Det ville vært et massivt brudd på rutiner og retningslinjer som Bodø kommune har. Utlysningen gikk etter boka til slutt.

Under tilsetningen var det utnevnt et tilsetningsutvalg:

To representanter for arbeidstakerne i kommunen mente Braseth ikke burde få stillingen. Det ble også arrangert et fellesmøte blant fagforeningene, der om lag 15 av de cirka 25 foreningene var til stede. Alle på møte stilte seg bak de to ansatterepresentantene, opplyser hovedtillitsvalgt Trond Tandberg.

Arbeidsgivers to representanter mente derimot at han burde få jobben.

Det sto 2–2 og kommunen valgte å bruke sin styringsrett.

Rune Braseth fikk jobben.

Burchardt sier hun føler hun er i bakvendtland.

– Jeg opplever at når HR-sjef gjør noe galt får det ingen konsekvenser. Han blir premiert.

Hun får støtte fra Petter Gottschalk.

– Varsleren måtte forlate organisasjonen for å overleve. Mens de som hadde gjort noe galt blir forfremmet. Det må jo være helt forferdelig for varsleren å se at noe slikt skjer. Også for vedkommendes omgangskrets.

Rolf Kåre Jensen, rådmann i Bodø kommune, sier han er sterkt uenig i påstander som kommer frem i granskingsrapporten. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Ansetter basert på kvalifikasjoner

NRK har forsøkt å få kommentarer fra både HR-sjef Rune Braseth og assisterende rådmann Anna Welle.

De henviser til rådmann i Bodø kommune Rolf Kåre Jensen. Han sier følgende om tilsetningen:

– Jeg vil ikke gå inn på en konkret tilsetting, men på generelt grunnlag kan jeg si at vi ansetter basert på faglige kvalifikasjoner, erfaring og personlig egnethet som vi blant annet henter inn gjennom intervju. Alt det ble gjort i dette tilfellet, sier han til NRK og legger til:

– Det er ikke uvanlig at det er flere syn på slike saker. Vi er overbevist om det var den best kvalifiserte kandidaten som ble HR-sjef.

– I hvilken grad ble kritikken som blant annet kom frem i rapporten vektlagt?

– Det kan jeg ikke svare konkret på, sier han og forteller at han fortsatt er sterkt uenig i granskingsrapporten:

– Jeg er sterkt uenig i den rapporten og de påstandene som kommer der

– Burchardt hevder Braseth ble premiert. Har du noen kommentar til det?

– I mine 35 år som leder har jeg tilsatt flere hundre personer. Også ledere selvsagt. Det er første gang jeg opplever at en søker i ettertid kommer ut med dette, svarer Jensen.

NRK er kjent med at Elisabeth Aune Burchardt også søkte på jobben som HR-sjef.

– Jeg vet ikke hvordan dere vurderer det? Det er svært spesielt, sier Rolf Kåre Jensen og understreker:

– Påstander om at det nærmest er korrupsjon i kommunen tar jeg sterk avstand fra.

Rolf Kåre Jensen, rådmann i Bodø kommune møter NRK for å fortelle hvordan de stiller seg til saken. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Vi er opptatt av å håndtere varslere på en god måte

Trond Tandberg, hovedtillitsvalgt i Bodø kommune, sier til NRK at han er bekymret for at saker som dette skal påvirke andre i kommunen.

At andre skal vegre seg fra å varsle.

Rolf Kåre Jensen sier de er opptatt av å ta vare på varslere.

– Vi har et åpent varslingsinstitutt. Og nå får vi inn et eksternt byrå etter bystyrets vedtak som i første omgang skal håndtere varsel. Vi er tvert imot opptatt av å håndtere varsel på en god måte. Det har vi alltid gjort og skal alltid fortsette å gjøre. Det er en del av vårt demokrati, og det skal vi verne om, sier han til NRK.

– Trond Tandberg sier som hovedtillitsvalgt at han er bekymret for det. Har du noen kommentar til det?

– Trond Tandberg er en hovedtillitsvalgt og det burde Trond Tandberg tatt opp på en ordentlig måte gjennom de samarbeidsorganene vi har. Og han burde dokumentere hvorfor han mener det. Det er bare en påstand som kastes på bordet uten dokumentasjon. Jeg avviser det.

Rådmannen sier til NRK at han ikke tror situasjonen vil påvirke andre potensielle varslere i kommunen. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Venter på rettssaken

Rolf Kåre Jensen sier til NRK at han ikke vil kommentere den pågående uenigheten med Burchardt da rettssystemet skal avgjøre den.

Han peker imidlertid på kommunen mener det har vært vanskelig å skille et ekte varsel fra et «falskt» varsel.

– En del av problematikken er at det tok tid før vi oppdaget at dette var et varsel. Det er vi opptatt av at skal bort.

Ernst & Young er nå hyret som konsulent. De skal gjøre jobben for kommunen med å avgjøre om et varsel er et varsel.

– Slik at vi ikke i etterkant kan bli beskyldt for at dette er noe vi burde skjønt var et varsel, sier Jensen og legger til:

– De som varsler må ha en trygghet på at det går i de baner det skal gå. Og at det blir håndtert slik det skal håndteres.

For både kommunen og Burchardt venter nå en rettssak. Hva ønsker hun egentlig å få ut av situasjonen?

– Jeg håper på en forandring, svarer Burchardt kontant.