– Når jeg kommer inn her så kjenner jeg med en gang at dette er et rom jeg ikke vil være i. Det lukter skikkelig gammelt og er ikke et utedo verdig engang, sier rektor Nils Oscar Buskqvist i det han går inn i formingsrommet på Ramberg skole.

Det er et av rommene kommunelegen har stengt på grunn av store mengder fukt og muggsopp.

Nå skal resten av klasserommene undersøkes. Hvis tilstanden er like dårlig der, kan hele skolen bli stengt.

– De undersøkelsene som har vært gjort nå har kun vært stikkprøver. Om de går grundigere til verks må vi kanskje stenge helt ned, uten forvarsel.

Rektor Nils Oscar Buskqvist løfter opp et gulvbelegg på ett av de fire stengte klasserommene. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Ulovlige forhold

Vannlekkasjer over flere tiår har gjort forholdene på barneskolen uutholdelige. Lamper er koblet ut i frykt for kortslutning og bøtter med vann står plassert i gangene.

I en tilstandsrapport fra Mycoteam står det at mange av klasserommene har forhøyede verdier soppspor og karbondioksid i luften.

Det gjør ikke situasjonen bedre at klasserommene mangler ventilasjon.

Nå planlegges det hva som kan gjøres hvis skolen viser seg å være helt uegnet for undervisning.

– Er det slik at hele skolen må stenge, må vi spørre nabokommunene om elevene kan gå på skole. Et annet alternativ er at de flytter inn på rådhuset og får undervisning i kantina, sier kommuneoverlege Solveig Nilsen i Flakstad.

Torsdag skal hun møte rektor ved Ramberg skole og rådmannen i Flakstad for å diskutere veien videre. Mycoteam skal nå undersøke de resterende rommene for verdier av soppsporer. Klasserommene til 1. og 9. klasse er iblant dem som ikke undersøkt.

Noen av de 92 elevene ved Ramberg skole. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Rektor Buskqvist sier at de regner forholdene til de 92 elevene som går på skolen, som ulovlige under både opplærings- og utdanningsloven.

– Egentlig har vi et godt miljø her på skolen med lite mobbing og glade elever, men det dårlige, fysiske miljøet går utover et ellers godt psykososialt miljø.

To av elevene som går på skolen, Kornelia Sørdal og Athene Olsen, sier at luften inne i klasserommene ikke er bra for dem.

– Hvis vi ikke holder vinduene åpne får vi veldig vondt i hodet på grunn av luften. Jeg håper at de bygger ny skole til oss, eller at de pusser den opp, sier de to jentene.

De 92 elevene ved Ramberg skole i Flakstad kan bli nødt til å få undervisning i kantina på rådhuset. Skolen har allerede vært nødt til å stenge fire klasserom og kan bli nødt til å stenge flere. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Vurderer krisemøte

At skolens miljø er ulovlig, mener også leder for Elevorganisasjonen, Agathe Waage.

– Jeg ble sjokkert da jeg så bildene fra denne skolen. Det står tydelig i opplæringsloven at elevene har krav på et godt fysisk skolemiljø. Her er det bare å innkalle til krisemøte, for man kan ikke tillate at en skole er så dårlig stilt.

Og krisemøte er kanskje nettopp det ordfører i Flakstad kommune, Hans Fredrik Sørdal, må innkalle til, om situasjonen forverrer seg.

– Min innstilling har i halvannet år vært at vi må ha en ny skole her på Ramberg. Vi må fortløpende vurdere om vi skal kalle inn til et ekstraordinært kommunestyremøte om situasjonen tilsier det.

Ordfører i Flakstad kommune, Hans Fredrik Sørdal. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Barne- og ungdomsskolens dårlige forfatning har vært allmenn kjent, men ikke de konkrete luftproblemene som har blitt belyst nå, sier Sørdal.

Om det viser seg at hele skolen må stenges ned før midlertidige løsninger er på plass til høsten, er han ikke fremmed for at rådhuset blir neste stopp for elevene.

– De er hjertelig velkommen til å flytte inn på kontoret mitt. Vi har vist at vi har tålt krisesituasjoner tidligere, og vi skal nok klare å løse dette og.