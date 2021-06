Martin (17) leier ut familiebilen til turistene: – Det er blitt en deltidsjobb

Nordmenn reiser i flokk. Og i år som i fjor, skal mange til Lofoten og Helgelandskysten.

Leiebilmarkedet i Nord-Norge er svært presset i sommermånedene. Flere steder er det fullbooket i lang tid fremover.

Det melder flere kommersielle aktører som NRK har snakket med.

Der er spesielt få biler å oppdrive i den store feriemåneden juli.

Martin Johan Lauritzen (17) fra Bodø, er en av dem som har sett sitt snitt til å tjene noen slanter.

Nylig kjøpte han bil nummer to. Ikke kan han kjøre noen av dem, men han leier dem ut til turister.

– Jeg tjener ganske greit på det. Det er blitt en deltidsjobb, sier Lauritzen.

Martin spiller på juniorlaget til Glimt og er mye opptatt med fotball etter skoletid. Å leie ut bilene mener han derfor er et godt alternativ til en deltidsjobb. Foto: Dina Danielsen

Investerte i ny bil

Da familien skulle oppgradere til en litt større bil i fjor sommer, fikk Lauritzen overta den gamle. For en litt rimeligere penge.

Det var bare ett år igjen til han skulle ta lappen. I mellomtiden var det dumt å bare la bilen stå.

Han registrerte seg på appen Nabobil.

– Jeg fikk min første kunde samtidig som jeg satt og lagde annonsen, forteller han.

Siden har det gått slag i slag. Han er fullbooket store deler av sommeren. Og i år hadde han råd til å investere i enda en bil.

Kontoen på Nabobil er registrert på faren, men det er Martin som gjør jobben og følger opp forespørslene.

Presset utleiemarked

– Pågangen er ekstremt stor, sier Stian Meland, daglig leder i Bilutleie Nordland.

Han sier at det i tillegg til mange turister er ganske få leiebiler på markedet. For uten en garanti på at nordlysturistene kommer på høsten og vinteren, er det en stor risiko å øke bilflåten bare for sommeren.

– Med tanke på at det var så mange nordmenn som ferierte i eget land i fjor, og spesielt her oppe i nord, hadde jeg egentlig ikke trodd at så mange kom til å komme i år også.

Men de kommer. Meland sier det er søringer som er mest reiselystne akkurat nå.

– De har startet sesongen tidlig. Så vi har egentlig hatt fullt trøkk i hele juni.

Lotte Børnick-Sørhaug mener en vanlig bil står stille 95 prosent av tiden. Hun tror derfor flere finner mulighet til å leie ut, slik Lauritzen gjør. Foto: Hanna Huglen Revheim / NRK

Også Nabobil, tjenesten Lauritzen leier ut sine biler med, har merket at det i år er norgesferie som gjelder.

Etterspørselen hos dem er to til tre hundre prosent høyere i år enn i fjor.

– Det tyder jo bare på at alle skal på norgesferie i år, sier Lotte Børnick-Sørhaug, som er markedssjef i Nabobil.

Og for utleiere som Lauritzen, betyr storturismen ekstra penger i lomma – i alle fall frem til han kan kjøre bilene sine selv.