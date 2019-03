Ektepar døde i brann i campingvogn i Nordland

– Campingvogna var overtent da politiet kom til stedet. Brannvesenet fikk etter hvert slukket brannen. Kort tid etter ble det funnet to døde personer inne i vogna, sier operasjonsleder Ina Selfors i Nordland politidistrikt til NRK.

De pårørende er varslet. Selfors bekrefter overfor NRK at de to var hjemmehørende i Rana. Operasjonslederen vil ikke gå ut med flere detaljer om de omkomne utover at det er et ektepar.

Ukjent brannårsak

Hun kan ikke si noe om årsaken til brannen.

– Åstedet er sperret av og vil bli undersøkt av krimteknikere på et senere tidspunkt. Det vil forhåpentligvis skje i løpet av dagen, sier Selfors.

Politiet fikk melding om brannen på Krokstrand Camping klokken 01.18. Campingvogna er helt utbrent etter brannen.

Flere personer i andre campingvogner ble evakuert på grunn av røyk og fare for spredning. Disse fikk tilhold i en kafé i på campingplassen, ifølge NTB.

110-sentralen i Nordland opplyser til NRK at brannen er slukket og at brannvesenet forlot stedet like etter klokken 04. E6 var stengt ved Krokstranda i kort tid som følge av brannen, men er nå åpen igjen.