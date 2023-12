Kor mykje har det eigentleg hjelpt å snakke om dyrtid?

– Det har bremsa fallet, seier SIFO-forskar Poppe og peiker på sin eigen rapport frå august i år.

Han meiner dei utsette og trygge husstandane har blitt vippa litt på plussida. Men det er framleis negativ utvikling for dei nedste 25 prosentene av hushaldningane.

– Tiltaket har nok også bremsa fallet for desse, slik at det ikkje har blitt så ille som det kunne blitt. Men tiltaka har ikkje vore nok i mengde for å bringe dei over på plussida.