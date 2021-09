Fraråder denne fuglematingen: – Kan være dødelig

Det blir kaldere, og med kulden kommer hardere vilkår for småfugler.

Vanskeligere matforhold gjør at mange legger ut mat til fuglene.

Men ifølge Dyrebeskyttelsen, kan det å henge opp meiseboller med de velkjente, grønne plastnettene, i verste fall få fatale konsekvenser for de små, sultne fuglene.

– Jeg tror ikke det finnes tall på dette, men vi vet uansett at det forekommer. Både at fuglene hekter seg fast i nettene og at de kan skade tungene sine når de spiser. Det kan være dødelig.

Det sier rådgiver i Dyrebeskyttelsen Norge, Eva Hustoft.

Hun er utdannet dyrepleier og naturforvalter, og anbefaler at folk kjøper meiseboller uten nett.

– Kjøp disse dersom du skal fôre med meiseboller. Plastavfallet fra nettet er også et negativt element i denne saken. Bruk heller fuglematere du får kjøpt i butikken.

Mikroplast en større trussel

Jan Wasmuth er biolog og har en stor interesse for fugler. Han har selv ikke sett at fugler har hverken hengt seg fast eller mistet tungen.

Om de grønne nettene henger igjen i trærne, eller faller ned på bakken, ser han derimot ikke bort i fra at det kan være en mulighet for at fuglene vikler seg inn.

– Men det er et annet aspekt som er mye mer alvorlig. Når de spiser, kan de plukke med seg plasten i form av mikroplast, som ender opp i magen til fuglene. Det er ikke bra.

Jan Wasmuth legger ut mye mat til fuglene som besøker hagen hans. Totalt er det snakk om flere hundre, og maten er borte i løpet av kort tid. Foto: Martin Steinholt / Martin Steinholt

Wasmuth sier at det både er bedre og billigere å lage sine egne meiseboller for å mette fuglene. Vanskelig er det heller ikke.

– En enkel løsning er å kjøpe peanøttsmør uten salt, og peanøtter i 5-kilosposer som er beregnet for fuglemating. Du blander inn nøttene, og det blir akkurat så fast at det henger sammen. Fuglene liker det, og man slipper plasten.

Det er også mulig å bruke fett, og blande med forskjellige typer frø.

– Det viktigste er at småfuglene er god og feit før vinteren kommer. Husk på at når du begynner med mating, så er det lurt å fortsette gjennom hele sesongen. På den måten kommer ikke fuglene til matstasjonen, også er det tomt. Det kan bli fatalt.

Bokfink spiser solsikkefrø i hagen til Wasmuth. I tillegg legger han ut annen type mat, og har både ripsbusker og rognetrær som er svært populær blant trost, stær, sidesvans og konglebiter. Han anbefaler å kjøpe egne fuglematere som man kan legge forskjellig mat i. Foto: Jan Wasmuth

Tiltrekker forskjellige fugler

Den pensjonerte biologen har selv en hage hvor han legger ut flere forskjellige typer frø og mat til fuglene.

Grunnen er at forskjellig mat, tiltrekker seg forskjellig fugl.

– Det jeg har sett, er at grønnfink, bokfink og bjørkefink av en eller annen grunn foretrekker solsikkefrø med skallet på. Blåmeis syns peanøttsmøret er topp, mens kjøttmeisen kun vil ha peanøttene.

– Hvorfor er det så viktig å ta vare på fuglene?

– Fugler er en viktig del av den økologiske balansen i naturen. Hvis én art forsvinner, så kan du få en oppblomstring av andre arter. Eksempelvis hvis fluesnapper, løvsanger og de som spiser insekter blir borte, så vil du få mye mer insekter.

Jan Wasmuth er over gjennomsnittet interessert i fugler. Her gjennomfører han den årlige tellingen av ærfugl i Saltstraumen, for forskningsinstituttet NINA. Foto: Tor A. Bordewich Didriksen / NRK

Men sett bort ifra de mange praktiske betydningene, er også menneskenes psyke noe fugler skal ha innvirkning på.

– Det viser seg også at mennesker som er interessert i, og som ser på fugler, de lever lite grann lenger enn folk flest. Fugler er en positiv greie på alle måter.

Eva Hustoft i Dyrebeskyttelsen ber folk også være påpasselig når det gjelder rovdyr.

– Vi anbefaler å mate dem med trygge fuglematere, og mat av god kvalitet. Det er lurt å utforme fôringsplassene slik at fuglene ikke skiter i matfatet sitt, og potensielt kan spre salmonella. Sett også fuglematerne slik at det ikke utsetter fuglene for katter eller andre rovdyr.