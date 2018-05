Flere adopterer måseunger hvert år – til ekspertenes store fortvilelse

Flere mennesker velger hvert år å «redde» både tjeld- og måseungene fra den tilsynelatende triste tilværelsen.

Det bør du ikke gjøre, ifølge Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening

– Flere sjøfugler forlater redet før de er flygedyktige. Om du tar med deg disse hjem, er det ofte at de går den sikre død i møte. Det er veldig vanskelig å erstatte foreldrene til ungen.

Martin Eggen, Norsk Ornitologisk Forening Foto: NOF

Han forklarer at måseeggene klekkes fra juni og ut juli, og at ungene er kjent for å traske rundt på parkeringsplasser rundt industribygg. De oppholder seg ofte her fordi det finnes færre rovdyr som rev og katt.

– Vi får flere henvendelser hvert år fra folk som har tatt med seg måseunger og ber om hjelp. Da er rådet enkelt – legg ungene tilbake der dere fant de.

Ber foreldre ta ansvar

Martin Eggen skrev nettopp denne saken på birdlife.no, hvor han tar opp problemstillingen. Han sier at det ofte er barn som tar med seg fugleungene, og at det som oftest har tragiske følger.

– Vi håper at foreldre i Norge kan ta en prat med barna sine og si at fuglene som regel har mammaen og pappaen sin i nærheten. De bør la ville fugler være i fred, og la naturen gå sin gang

Eggen forsikrer også om at foreldrene tar tilbake ungen selv om de har vært i nærheten av mennesker.

Måseungene vokser fort til for å bli svømme- og flygedyktige. Foto: John Øystein Berg

– Det er en seiglivet myte at foreldrene skyr ungen fordi den har blitt tatt på av mennesker. Om du har gjort feilen i å ta med deg ungen, så kan alt ordnes ved å sette den tilbake i samme område.

Kan bli kråkemat

Naturvernrådgiveren sier at folk kan bli fristet til å ta med seg skadde fugler inn, men at heller ikke dette er så lurt.

– 70–75 prosent av småfugler dør det første året. Disse blir som regel kråkemat, men dette er bare en del av naturen. Det største problemet er at det kan være vanskelig å se forskjell på skadde og friske småfugler.

– Er du sikker på at du har funnet en skadd fugl bør du melde fra til veterinær, fortsetter han.

– Så om du ser en måseunge, hva bør man gjøre?

– Hold avstand og gå raskt forbi. Hvis du kommer nært på ungene er det lurt å holde hånden over hodet for å beskytte deg mot lavtflygende måseforeldre, humrer Eggen.