Rita Sund Kornberg står på en stol med en stiftemaskin i hånda. Over en av de nyisolerte aluminiumsveggene strekker hun en duk over og fester den med en stift. Ute i gangen henger en kasse der besøkende bes om å legge fra seg mobilen eller sette den i flymodus.

– Vennene spøker med at jeg vil tilbake til hest og kjerre. Men de viser stor forståelse og slår av mobilen når vi er sammen, sier Kornberg.

Hun og mannen kjøpte for noen år siden et hus utenfor sentrum av Bodø og er nå i gang med å bygge det om for tredje gang. Blant annet har hele huset fått nytt røranlegg, gamle kabler er plukket ned, aluminium og ståltråd er festet i veggene.

Så langt har ekteparet brukt 80.000 kroner på konsulentrapport og spesialtiltak for å sikre boligen mot det Kornberg opplever er sykdomskilden, nemlig elektromagnetisk støy.

– Tiltakene vi gjør er verdt helsa til Rita. Jeg støtter henne hundre prosent. Hennes behov går foran hensynet til lommeboka, sier ektemannen Per Even Kolberg.

Fanget av tankemønster

Ekteparet er sikker på at helseplagene skyldes stråling fra elektromagnetiske felt, men får liten støtte i fra norske fagmyndigheter.

Forsker Arnt Inge Vistnes ved Fysisk institutt på Universitetet i Oslo sier at det ikke er noen overbevisende sammenheng mellom stråling fra elektromagnetiske felt og helse, til tross for mye forskning.

Arnt Inge Vistnes ved Fysisk institutt på Universitetet i Oslo sier det ikke er noen overbevisende sammenheng mellom stråling fra elektromagnetiske felt og helse. Foto: Ivar Grydeland / NRK

Han har selv forsket på området i 18 år. I ti av disse årene var han selv overbevist om at han kunne kjenne strålingen på kroppen, selv om det skulle være umulig ifølge forskningslitteraturen.

Da han skiftet forskningsfelt ønsket han å vise at forskningslitteraturen burde endres, men visste at det da krevdes dobbelt blind test. Han gjennomførte en slik test, og det viste seg at han slett ikke kunne kjenne effekten i kroppen når han under kontrollerte betingelser ikke visste om «strålingen» fantes eller ikke.

Vistnes mener personer som opplever at de blir syke av elektromagnetisk stråling, har reelle plager, men at de gjerne blir fanget av tankemønster hvor man siler informasjon som gjør at de føler seg mer og mer sikker på at man har funnet årsaken til de plagene man har.

– Jeg har kjent disse tankemønstrene på kroppen to ganger i mitt liv, og vet hvor lett man blir fanget og hvor stor betydning det kan ha for kropp og helse. Og hvor vanskelig det er å komme seg ut av det, sier Vistnes.

Pusher ikke skjerming

I dag er Kornberg i Bodø en av de rundt 1000 medlemmene i Foreningen for eloverfølsomme. Men hva om medlemmene bruker tid og penger på tiltak som ikke hjelper på plagene de kjenner?

Odd Magne Hjortland er eier og daglig leder i EMF Consult, selskapet som har gitt ekteparet i Bodø råd om hvordan de kan bygge om huset sitt for å skjerme det for strålingen.

Hjortland sier han ofte blir kontaktet av mennesker som mener de reagerer på elektromagnetiske felt, men som opplever at de ikke blir trodd av sine fastleger, og dersom ikke får noen forståelse eller hjelp for sine plager.

Firmaet hans tilbyr målinger utført av elektrikere eller teknikere med elektrobakgrunn. Ut fra resultatet av disse målingene gir de råd og veiledning.

– Rådene våre går først og fremst ut på å fjerne kildene. Det kan være ganske enkle og rimelige tiltak som skal til, mens noen råd er mer omfattende og kan innebære flytting av soveplass eller i enkelte tilfeller å skjerme deler av boligen, noe som er kostnadskrevende. Men det er viktig å få med at vi aldri «pusher» salg av skjermingsutstyr, sier Hjortland.

– Dere tjener penger på å selge produkter som skal skjerme for noe forskerne mener ikke er farlig. Synes du det er problematisk?

– Jeg er utdanna ingeniør innen automasjon, teknisk kybernetikk og elektroteknikk, og ville aldri ha gitt anbefalinger dersom jeg ikke var sikker på at det virker. Og jeg får veldig tydelige tilbakemeldinger på at tiltakene virker.

– Mye som fortsatt er usikkert

I Bodø fortsetter ekteparet arbeidet med å skjerme vegger, soverom og vinduer. Etter hvert som arbeidet skrider fram, går Rita rundt med et apparat som måler hvor mye stråling fra mobilmastene i nærheten som nå slipper igjennom den nye veggisolasjonen.

Det blinket i mye rødt lys for bare noen få måneder siden. Nå er det mest gult og grønt lys i det lille måleapparatet, og hun føler seg bedre innenfor husets fire vegger.

Hun er fullt klar over hva som er den utbredte oppfatningen i forskningsmiljøet om elektromagnetisk støy.

– Vitenskapen har funnet ut mye, men det er fortsatt mye som er usikkert.



- Vitenskapen har funnet ut mye, men det er fortsatt mye som er usikkert, sier Rita Sund Kornberg. Foto: Svein-Arnt Eriksen

Selv kvier hun seg for å gå på offentlige kontorer på grunn av trådløs teknologi. Hun forlater huset hvis vaskemaskinen slås på, kjører en gammel bil uten moderne teknologi og jobber kun nattevakt.

– Jeg bruker alle mine krefter for å klare å stå på beina på jobb.