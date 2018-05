Slik kan Fortnite være en arena for mobbing

Battle Royal-sjangeren innen spill når stadig nye høyder. Nå sverger en tredel av alle PC-gamere til sjangeren, ifølge anslag.

Og det mest populære spillet i sjangeren, er Fortnite.

Har du barn som eier en PC, Playstation eller Xbox har du sannsynligvis hørt om fenomenet. Fortnite har flere titalls millioner brukere på verdensbasis, og er i ferd med å endre gaming.

Til motsetning til lignende spill, som PlayerUnknown's Battlegrounds, har Fortnite en animert grafikk som er snillere for barn. Det er lite blod og gørr.

Mange foreldre synes derfor det er bra at spillet har kommet som et alternativ til de mer realistiske spillene i Battle Royal-sjangeren.

Men det betyr ikke at barn ikke kan ha dårlige opplevelser med Fortnite. Eksperter advarer om at Fortnite være et sted hvor mobbing og ekskludering finner sted.

Dette bør du som forelder skjønne om spillet

For å forstå hvordan, må vi først se litt nærmere på hvordan spillet fungerer.

Kris Munthe, spillanmelder hos Barnevakten, forklarer at man i Fortnite for eksempel har kontaktlister på samme måte som på Facebook, Instagram eller Snapchat.

Det er mulig å sende nye kontaktforespørsler til hverandre, og mottaker kan godta eller nekte nye venneforespørsler. Det er også mulig å blokkere venner som allerede er i kontaktlisten.

Før man starter et spill, kan man invitere venner fra kontaktlisten til spillet, eller selv være den som spør om å få bli med andre.

Da ender man opp med et «party», altså et lag på opptil fire personer. Det er mulig å kaste ut noen av laget før oppstart, forteller Munthe.

– Når man starter spillet med laget sitt, er det mulig å chatte med hverandre, blant annet med mikrofon og headset.

Du kan spille alene i «alle mot alle» på Fortnite, i tillegg til lag på enten to eller fire personer. Lagene kan bestå av venner man kjenner fra før, men det er også mulig å havne på lag med fremmede – dersom man ønsker det. Foto: Epic Games

Slik kan mobbing skje i Fortnite

Munthe gir følgende eksempler på hvordan mobbingen i Fortnite kan fortone seg:

Verbal : At man sier eller skriver stygge ting til hverandre i spillet. Kaller hverandre ting.

Utestengelse : Ved at man stadig blir kastet ut av en gruppe, og ikke får lov til å bli med. Eventuelt at man blir blokkert fra kontaktlisten til vennene.

Alltid valgt sist : Du er den personen som får lov til å være med å spille, med mindre ingen andre er ledige. Litt som fyllmasse på fotballaget i gymmen. Alltid valgt sist.

Prestasjoner: Mobbet fordi man ikke er så flink i spillet som man burde, gjør feil som går på bekostning av laget sitt.

I undersøkelsen «Barn og medier» kommer det fram at 28 prosent av barn i alderen 9–18 år oppgir at de har opplevd at noen har vært slemme med dem eller mobbet dem på internett, spill eller mobil.

Munthe tror mørketallene er store.

– 96 prosent av gutter mellom ni og 18 år spillet dataspill og 63 prosent av jenter. Samtidig vet vi at over halvparten av guttene og en stor andel av jentene ikke forteller om negative ting som har skjedd i spill.

– Kanskje det har noe å gjøre med at veldig få av barna oppgir at foreldre er interessert i spillene deres, spør han retorisk.

Han legger til at han opplever Fortnite generelt til å være et spill som gir mye glede, og at det kan være lurt for foreldre å engasjere seg i spillingen til barna.

– Lurt å snakke sammen

Rådgiver Khalid Ezat Azam i Medietilsynet anbefaler at man snakker med barna og andre foreldre for å komme frem til gode løsninger rundt dataspill sammen.

Khalid Ezat Azam er rådgiver i Medietilsynet. Foto: Kine Jensen

– Da kan dere snakke om og diskutere hva barna er opptatt av og hvordan dere som foreldregruppe ønsker å ha det.

– Ulike familier vil alltid ha forskjellige behov og regler for bruk, men ved å snakke sammen kan bli enige om visse regler og tiltak som kan gjør mediehverdagen tryggere og inkluderende for barna, sier Azam.

Han viser til nettsiden Snakkomspill.no, som de har laget i samarbeid med Lotteritilsynet. Her kan foreldre finne nyttig informasjon om dataspill samt gode råd.

Les flere råd til foreldre i faktaboksene tilknyttet denne saken.