Disse kan gi Hurtigruten konkurranse langs kysten

Anbudskonkurransen skulle egentlig vært åpnet før sommeren, men er først i gang om en måneds tid.

I dag er rederiet Hurtigruten alene om å levere tilbudet, men tidligere denne uken skrev Nord24 at oppdraget kan bli delt mellom flere rederier i neste periode.

Ifølge nettstedet har mellom fem og ti rederier allerede meldt sin interesse. Transportforsker Gisle Solvoll ved Handelshøgskolen på Nord Universitet, peker særlig på tre mulige utfordrere.

– Her er det snakk om store, norske rederier, og da tenker jeg spesielt på Torghatten, Fjord1 og Norled som er store på blant annet fergedrift i dag.

Historisk godt resultat

Det er heller ikke utenkelig at utenlandske rederier kan komme på banen, og bli en del av ruta mellom Kirkenes i nord og Bergen i sør, mener forskeren.

– Men jeg tenker at det lukter Norge her. Man skal kjenne til kysten, til operasjoner og være forberedt på vær og vind. Jeg mener norske tilbydere er mest sannsynlig.

Fra nyttår og fram til midten av mai hadde Hurtigruten solgt reiser for 2,8 milliarder kroner, som er 400 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor. Selskapet meldte i august om en historisk god sommer.

Transportforsker Gisle Solvoll sier en eventuell oppdeling av kystrutetrafikken er spennende. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Forberedt på tap

Hurtigrutens Daniel Skjeldam håper selskapet vinner anbudet. Foto: Arne Flatin / NRK

Samferdselsdepartementet håper de gjennom konkurransen vil få en billigere avtale enn den som går ut i 2019, og regner med at anbudsrunden er avgjort før påske.

– Vi må være forberedt på at tilbudet som kan komme vil være veldig annerledes enn tilbudet folk kjenner, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Han understreker samtidig at rederiet må være forberedt på at de kan gå tapende ut av konkurransen.

Spennende med oppdelt rute

På 80- og 90-tallet var det flere rederier som drev kystruta sammen. Transportforsker Gisle Solvoll mener det fungerte utmerket, men at en gjeninnføring av den gamle modellen, vil gjøre det mindre attraktivt for rederiet Hurtigruten.

– Hvis man splitter det opp slik at man ikke nødvendigvis må by med elleve skip, blir det mer aktuelt for andre å legge inn tilbud. Da kan man kanskje få lavere priser for dem som kjøper tjenester.

– Mye penger, stor risiko

Forskeren tror ikke en oppdeling nødvendigvis vil bety så mye for dem som skal reise langs norskekysten.

– Reisende forholder seg ikke til rederi, men til båter, tider og pris.

– Departementet selv er overrasket over hvor mange som har vist interesse. Hvor attraktiv er denne ruta?

– Det er en turistrute, og det er mye penger å hente. Men det er klart det er usikkerhet knyttet til en kontrakt på åtte til ti år. Det er en betydelig risiko å legge inn tilbud på en sånn type drift.