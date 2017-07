Turistene på Hurtigruten kjøper utflukter for 300 millioner i år

Hurtigruten MS «Midnatsol» har akkurat lagt til kai i Bodø. Ut kommer hundrevis av spente passasjerer som gjerne vil se mer av området.

Den italienske turisten Emem Villa betaler gjerne litt ekstra for opplevelsene. Foto: lEIF iNGE lARSSEN / NRK

Noen velger å utforske byen på egen hånd, andre betaler for å bli med på ulike ekskursjoner ved anløpsstedene. Sistnevnte blir det stadig flere av.

For tall fra Hurtigruten viser at turistene trolig kommer til å kjøpe utflukter for nærmere 300 millioner i år.

I fjor endte salget på 251 millioner, og første halvår i år har selskapet merket 20 prosent økning.

– Når du får oppleve naturen og de vakre omgivelsene er det nesten vanskelig å sette en pris. Penger betyr lite da, sier Emem Villa, turist fra Italia. Hun gjør seg klar til å være med på ribtur til Saltstraumen denne mandagen.

Stor variasjon

På få år har Hurtigruten doblet antall utflukter langs kysten. De reisende kan nå velge mellom nesten 100 utflukter langs kysten fra Bergen til Kirkenes – de fleste i samarbeid med lokale aktører.

I Lofoten er ikke opplevelsesaktørene avhengig av å få drifta til å gå rundt, forteller reiselivssjef Elisabeth Dreyer. Foto: Leif Inge Larssen / NRK

Men for etablerte virksomheter i Lofoten har samarbeidet med Hurtigruten ikke så stor innvirkning, sier reiselivssjef Elisabeth Dreyer. I denne regionen er trykket fra turister allerede veldig høyt.

– For bedriftene som benytter seg av dette er det nok et fint tilskudd, men det er langt fra dette som får bedriftene til å gå rundt, sier Dreyer.

Da tror reiselivssjefen heller at både tilbudet om utflukter og det lokale samarbeidet er viktigere andre steder langs kysten.

– Jeg tenker på områder som er i en oppbyggingsfase, og der Hurtigruten kan være en viktig leverandør til enkeltbedrifter.

– Så tror jeg også at selv korte besøk på anløpsstedene kan gi mersmak, slik at turistene kommer tilbake igjen på et senere tidspunkt.

De 25 mest populære

Turister nyter finværet i Saltstraumen. Foto: Leif Inge Larssen / NRK

Blant utfluktene finnes alt fra Nordkapplatået, Saltstraumen eller fjordene på Vestlandet, til kajakkturer, havørnsafari eller mer eksklusive opplevelser (se oversikt over de mest populære nederst).

Tilbake i Bodø har turistene akkurat vært på ribtur i Saltstraumen, og de NRK møter på er godt fornøyd.

– For å se verden må man jo betale litt for det også. Og når man er i min alder vil man gjerne se litt av verden før en forlater den, sier Walter Ameloot fra Belgia.