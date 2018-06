Dette er nordmenns drømmereisemål

Nordmenn flest reiser på hytta eller hjem til familie og venner i sommerferien. Men hva om du måtte velge ett annet sted å feriere?

Det spørsmålet har NHO reiseliv stilt for første gang i sin årlige sommergallup. Og svarene etterlater liten tvil. Det er Nord-Norge som er vinneren.

Faktisk svarer nesten halvparten at de ville valgt et av de nordnorske fylkene, om de hadde fått velge fritt.

Og av de nordligste fylkene er det Nordland som er favoritten. 20 prosent ville valgt Nord-Norges sørligste fylke, noe som er mer enn dobbelt så populært som nestemann på lista, Troms.

Tenk deg at du skulle reise på ferie i ett fylke i Norge i sommer, hvilket ville du valgt? Ekspandér faktaboks Nordland 20,1 %

Troms 9,0 %

Sogn og Fjordane 8,9 %

Finnmark 8,3 %

Hordaland 5,1 %

Vest-Agder 4,4 %

Møre og Romsdal 4,4 %

Trøndelag 3,9 %

Aust-Agder 3,8 %

Telemark 3,7 %

Vestfold 3,0 %

Rogaland 3,0 %

Oslo 3,0 %

Buskerud 2,0 %

Hedmark 2,0 %

Oppland 2,0 %

Østfold 1,0 %

Akershus 0,6 % Kilde: NHO reiseliv

– Det er litt morsomt å registrere at for et par år siden var det få nordmenn som hadde vært i Nord-Norge. Men nå ser vi altså at Nordland står på topp over stedene nordmenn har lyst til å reise til, sier Kristin Krohn Devold, som er administrerende direktør i NHO reiseliv.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO reiseliv. Foto: Morten Brun

Hun tror det er flere forklaringer på Nordlands popularitet.

– Jeg tror Nordland har vært flinke til å få frem at det har blitt et reiselivsfylke. De har gode flyplasser, som det er lett å komme til. Så har de noen ikoner som det er veldig lett å fotografere og dele med venner, enten det er Helgeland eller Lofoten. Her er det nok å ta av, sier Krohn Devold.

«Ingen vil» til Akershus

I andre enden av skalaen over nordmenns ønskedestinasjoner ligger Akershus. Bare 0,6 prosent oppgir dette som et sted de ønsker å reise til i sommer.

Men det har sine helt naturlige forklaringer, mener Krohn Devold.

– Oslo og Akershus er områdene i Norge der det bor flest mennesker, og det er naturlig at fastboende søker ut av byen for å få noe som annerledes. Samtidig er Oslo og Akershus i realiteten ett av de mest besøkte områdene i Norge, ikke minst av utlendinger.

Drar til Østlandet

For det er stor forskjell på hva nordmenn sier de ønsker å gjøre, og hva de faktisk har planer om.

Som tidligere år er det Øst- og Vestlandet som er de mest populære sommerdestinasjonene i Norge.

Nesten halvparten av oss skal feriere på Østlandet. 34 prosent skal feriere på Vestlandet og «kun» 19 prosent har altså planer om Nord-Norge.

Flertallet av oss skal bo privat, enten på hytte eller hjemme oss venner og familie.