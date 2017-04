Dette 46.000 tonn tunge beistet er på vei til Norge

– Understellet til den nye Aasta Hansteen-plattformen nærmer seg avreise fra Korea. Det er tauet ut av dokken og er nå flyttet over på verdens største tungtransportfartøy, Dockwise Vanguard, sier pressetalsmann Eskil Eriksen i Statoil.

Det enorme byggverket ligger til kai ved Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea for sjøsikring før transporten går videre til Norge og Stord. Bare understellet i seg selv veier 46.000 tonn og måler 200 meter i lengde og 50 meter i diameter.

– Dette er verdens største Spar-plattform og den første i sitt slag som skal produsere på norsk sokkel. Planlagt oppstart for gassutvinning er siste kvartal i 2018, sier Eriksen.

Oppstarten av gassutvinning i Aasta Hansteen-feltet var planlagt i 2017 men ble utsatt til siste del av 2018.

Ankommer Norge til sommeren

– Forventet avreise fra Sør-Korea er når sjøsikring er fullført, sannsynligvis i siste halvdel av april, sier Eriksen.

Pressetalsmann i Statoil, Eskil Eriksen. Foto: Statoil

Transporttiden er anslått til to måneder. I Klosterfjorden skal strukturen ballasteres og stilles på høykant før den taues til Digernessundet utenfor Stord.

Ferdigstilles på vestlandet

Plattformdekket er nå under bygging på Hyundai-Heavy Industries. Dekket vil ankomme Stord noe senere enn understellet.

– Planen er at plattformdekket skal flytes over understellet til høsten. Deretter skal Kværner Stord fullføre sammenstilling og ferdigstillelse før plattformen taues til Norskehavet for oppkopling i 2018, sier Eskil Eriksen.