Det vesle rådyret hadde gått gjennom isen – heldigvis kom Tommy akkurat forbi

Det var i ettermiddag politiet meldte om en redningsaksjon i Frøkenosen i Brønnøysund: Et rådyr hadde blitt berget etter å ha gått gjennom isen.

Brønnøysunds Avis fikk snakket med rådyrets redningsmann, Tommy Horn, som var på vei til barnehagen for å hente sin tre år gamle datter.

Til NRK forteller han at han stanset bilen for å se om det klarte å komme seg opp av det iskalde vannet på egen hånd.

– Men det klarte det ikke, forteller Horn til NRK.

Horn forteller at han deretter handlet på instinkt. Han hadde en lastestropp i bilen, og gikk ned til vannkanten for å forsøke å hjelpe rådyret opp.

– Det var ikke noe alternativ å forlate dyret der ute i vannet, sier han.

Ringte politiet

Horn lagde en løkke, som han begynte å kaste mot hodet til rådyret.

– Jeg kastet sikkert 30 ganger før jeg fikk løkken rundt halsen på dyret. Deretter fikk jeg dratt det opp og inn til land.

Rådyret gjorde ikke motstand og lå helt i ro da det ble løftet opp og båret opp til bilen, hvor det ble lagt i bagasjerommet.

– Jeg forsøkte å snakke med rolig stemme og klappet på det.

Deretter ringte Horn til politiet for å komme i kontakt med Viltnemnda.

Men det var ikke Viltnemnda som rykket ut, det var brannvesenet. Som hadde med varme pledd som ble lagt rundt det utmattede dyret.

Overfor Brønnøysunds Avis roser brannsjef Geir Johan Hanssen Horns handlekraft.

– Kjempebra, jeg tenker det er topp. Det er sikkert mange som syns det er for mange rådyr i byen, men et liv er et liv.

Rådyret var utmattet etter redningsaksjonen, og godtok menneskelig kontakt. Her får det trøst av redningsmann Tommy Horn. Foto: FOTO: SIMON ALDRA/BRØNNØYSUNDS AVIS

Spesiell opplevelse

En surstoffmaske ble satt rundt snuten på dyret, som deretter ble tatt med til legevakten.

– Jeg vet ikke hvordan det gikk med rådyret, men det var ganske forkomment, så det kan tenkes det bare var en utvei, sier Horn til NRK.

Han er uansett en fin naturopplevelse rikere, og selv om han kom en time for sent i barnehagen, hadde en litt av en historie å fortelle rundt middagsbordet.

– Det var en ganske spesiell opplevelse å oppleve at du får lov å løfte opp et vilt dyr.