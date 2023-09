Det blir maktskifte i Vega kommune

Senterpartiets Jon Floa blir ny ordfører i Vega kommune etter 16 år med Andre Møller fra Arbeiderpartiet.

Det melder partiene i en pressemelding.

Kjartan Sørøy fra Industri- og næringspartiets blir varaordfører.

– Det er med ærefrykt og glede vi tar på oss denne felles oppgaven med Jon A. Floa i spissen. Vårt felles fokus vil være drift av kommunen, og vi har som mål å satse på fellesskap og kommunikasjon, skriver de to partiene i pressemeldingen.

Her kan du se de endelige resultatene etter valget i Vega kommune.

Til Brønnøysunds Avis sier Jon Floa at de valgte å gå inn i et samarbeid med INP og ikke Ap, fordi de så at de kunne komme lenger med sin politikk i et samarbeid med INP.