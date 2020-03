– Å stå her oppe så sent og føle at det er tidlig ettermiddag, og så er det midnatt … Det er litt uvirkelig, sier Julie Liabø fra Follo.

Hun skal gifte seg på Nordkapp. Der får hun oppleve midnatssola for første gang i sitt liv.

Men hvorfor har vi midnattssol i nord?

– Kloden svinger litt fra den ene årstiden til den andre. Om sommeren heller den nordlige halvkule mot sola, sier Jon Austerheim, vakthavende meteorolog.

Da rekker den akkurat så langt ned som til polarsirkelen om natten. Det vil si det er innenfor denne sirkelen sola stråler på himmelen absolutt hele døgnet.

Midnattsol er lik mørketid?

– I og med at kloden heller mot sola, vil sola skinne litt over Nordpolen og ned på andre siden der det er natt, sier Austerheim.

Og jo lengre mot Nordpolen. Jo mer midnattssol.

Dette gjør at områder nær nordpolen har mørketid om vinteren og midnattssol om sommeren. For om vinteren er det motsatt. Da heller kloden andre veien.

Og i januar kom sola tilbake til det mørkelagte Nord-Norge.

Nord-Norges nest største by Bodø ligger innenfor polarsirkelen. Byen har midnattssol – men ikke mørketid.

Hvordan kan det ha seg da?

BODØ: Byen ligger såpass langt sør, og avstanden til polarsirkelen er såpass liten, at byen ikke har mørketid. Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Ser sola selv om den ikke er der

Hvis jorda hadde vært uten atmosfære hadde grensen for mørketid vært ved polarsirkelen, forklarer Yr-meteorolog Mariann Skolem Andersen.

Atmosfæren forårsaker at sollyset brytes, og strålene bøyes av nedover.

Dette «løfter» sola på himmelen, og gjør at man kan se sola selv om den fysisk befinner seg under horisonten.

Derfor er det ikke mørketid.

Avbøyningen av sollyset gjør at grensa for mørketid ligger litt nord for polarsirkelen.

Dette er grunnen til at Bodø ikke har mørketid.

KLODEN HELLER: Jordaksen heller i forhold til banen jorda beveger seg rundt sola i. Til venstre på figuren er det midnattssol nær nordpolen, og til høyre på figuren er det mørketid nær nordpolen.

Riktignok stenger høye fjell i sør for sola, slik at sola i praksis er borte fra byen i en måned.

– Men på Røst ser de nok sola hele mørketida. Det til tross for at øya også ligger nord for polarsirkelen, sier Austerheim.

I HAVGAPET: Øykommunen Røst ligger om lag 100 kilometer vest for Bodø.

Vi har to polarsirkler, en i sør og en i nord. Disse er hele tiden i bevegelse. Polarsirkelene beveger seg for tida nordover med en hastighet på omlag 14,25 meter i året.

Derfor vil folk sør på Helgeland se mindre midnattssol i fremtiden. Helt til polarsirkelen snur og vandrer sørover igjen.

Regnbyger varer lenger i midnattssola

Også været påvirkes av midnattssola, forklarer Austerheim.

– Selv om den står litt lavt, slik at det ikke kommer så mye varme inn, kommer det noe inn. Du får ikke så lett lave nattetemperaturer når det er midnattssol, sier han.

Det legger seg også sjeldent nattefrost på bakken.

– Ettermiddagsbygene kan vare litt lenger. Regnbyger som utløses av sola. Du får denne effekten litt lenger utover kvelden og mot natta. Spesielt på indre strøk, sier Austerheim.

Saudabuer Austerheim jobber på Meteorologisk institutt i Tromsø. Han er ikke vokst opp med midnattssol i sine hjemtrakter, men er blitt ganske vant til den.

– Med litt mørke gardiner om natten går det fint å sove. Det er veldig koselig når den kommer, sier han.

