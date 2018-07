På mandag valgte Daniel Eik-Andresen å følge etter en bilist etter at vedkommende forårsaket flere nestenulykker. Eik-Andresen, samboeren og deres to barn fulgte bilen i ti mil og filmet kjøringen.

Politiadvokat i Nordland politidistrikt, Trond Lakselvhaug, forteller til NRK at vitneopplysningene er grunnlaget for forelegget som politiet nå har gitt den Østerrike bilisten.

– Bilisten ble konfrontert med opplysningene og det ble utstedt et forelegg på 12.000 kroner, og tap av førerett i Norge i fem måneder. Vedkommende har vedtatt dette.

Lakselvhaug forteller at bøter i denne størrelsen ikke er unormalt ved slike tilfeller.

– Politiet har konkrete opplysninger og bevis om at vedkommende flere ganger har vært over i motgående kjørefelt, og bøtenivået ved slike tilfeller ligger på denne størrelsen. 12.000 kroner i en slik situasjon er ikke noe ekstraordinært.

Den østerikske turisten erkjente ikke straffskyld men valgte å godta forelegget. Dersom han ikke hadde godtatt forelegget, hadde han blitt holdt igjen i Norge frem til saken var over, ettersom Norge ikke har noen avtale med Østerrike.

– Vedkommende forteller at det ikke er gjort med vilje, men han erkjenner at han ikke var nok oppmerksom under kjøring. Så han bestrider ikke opplysningene som vitnet har gitt til oss, sier Lakselvhaug til NRK.

Det var Lofotposten som skrev om politiets reaksjon først.

Fulgte den ti mil lange kjøreturen

Daniel Eik-Andresen opplevde kjøringen som en fare for andre trafikanter og bestemte seg for å følge turisten i ti mil, mens samboeren filmet kjøringen med mobilen sin.

– Det var trafikkfarlig så det holdt, her var det tilfelle på tilfelle på tilfelle. Jeg tenkte på hvordan det hadde vært om det var oss som kom i møtende felt med våre to små barn i baksetet. Da hadde jeg ikke samvittighet til å la han kjøre videre, fortalte Eik-Andresen til NRK på mandag.

Eik-Andresen fortalte på mandag at flertallige bilister ble nødt til å foreta unnamanøvre for å unngå kollisjon på den ti mil lange kjøreturen.

– Totalt uakseptabel kjøreatferd

Både bilisten og passasjeren har overfor politiet benektet at det var noe galt med kjøreatferden. Men med videobevis, var det ikke vanskelig for politiet å gi en reaksjon på kjøringen.

– Det er en alvorlig sak når en bil er over i feil kjørefelt og står i fare for å kollidere med motgående trafikk. Det kan fort ende i fullstendig tragedie, og er en total uakseptabel kjøreatferd.

Politiadvokat Trond Lakselvhaug har selv ikke sett filmen, ettersom han ikke har vært involvert i saken.