Turisten mente selv han kjørte feilfritt – politiet mener denne videoen viser noe annet

Småbarnsfar Daniel Eik-Andresen var på vei hjem til Lødingen sammen med samboeren og de to barna deres. Han forteller at etter å ha sett kjøreatferden til bilisten ved Tjeldsundbrua på E10 i Lofoten, så de seg nødt til å følge etter for å dokumentere kjøreatferden.

– Det var trafikkfarlig så det holdt, her var det tilfelle på tilfelle på tilfelle. Jeg tenkte på hvordan det hadde vært om det var oss som kom i møtende felt med våre to små barn i baksetet. Da hadde jeg ikke samvittighet til å la han kjøre videre.

I løpet av den nesten 10 mil lange kjøreturen forteller Eik-Andresen at flertallige bilister ble nødt til å foreta unnamanøvre for å unngå kollisjon.

Barnefaren opplevde det hele som en umiddelbar fare for andre trafikanter og bestemte seg for å følge etter bilisten, mens samboeren filmet det hele fra mobilen.

Både bilisten og passasjeren har overfor politiet benektet at det var noe galt med kjøreatferden.

– Åpenbart at han ikke burde få kjøre videre

– Vi fikk melding om en bil som hadde sneiet borti en annen bil, og flere ganger lå over i motsatt kjørebane på vei mot Lødingen. Han fulgte E10 vestover. Melderen lå bak bilen hele veien til han ble stoppet av politiet, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til NRK.

Politipatruljen på stedet har også sett videoen og har beslaglagt førerkortet til bilisten i påvente av en eventuell straffereaksjon. Patruljen oppfattet kjøringen på en slik måte at det var åpenbart at sjåføren ikke burde kjøre videre.

– Videre tok passasjeren i leiebilen over kjøringen videre fra stedet og til Svolvær. Patruljen jobber med en straffesak, så vil jourhavende jurist ta stilling til om det skal ilegges bot eller ikke, sier Nilsson.

Bilisten som er en mann i 40-årene kommer fra Østerrike. Ettersom politiet ikke har noen avtale med landet, vil bilisten holdes i Norge frem til han gjør opp den eventuelle reaksjonen etter kjøringen.

Berømmer publikumsinnsatsen

Politiet berømmer familien som fulgte etter bilen og kunne forevise videoen til politiet.

– De fulgte etter bilen til den ble stoppet av politiet, også for å kunne forelegge videoen for politiet. De har også uttalt noe sånt som at de var livredde for at det skulle oppstå en kollisjon.

Nilsson sier at videoen underbygger det paret fortalte politiet.

– Om de ikke hadde kunnet dokumentere påstandene ville det ha blitt ord mot ord. Uten den filmen hadde ikke vi kunnet gjøre noe annet enn å formane bilisten å kjøre ordentlig langs veiene, sier operasjonslederen.