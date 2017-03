Denne garasjen mente kommunen var en beboelig kjeller

Ronny Mellegård i Badeparken borettslag er oppgitt over Bodø kommune. Foto: Harald Krogtoft / NRK

– Det er helt utrolig. De burde gått rundt og sjekket før de sendte ut kravene. Hadde de gjort det, ville de sett at det er biloppstillingsplasser under blokken vår, ikke en boeboelig kjeller, sier beboer Ronny Mellegård i borettslaget Badeparken 2.

Som mange andre i Bodø fikk beboerne i borettslaget i Bodø sentrum sjokk da de fikk regning på ny eiendomsskatt. Regninga var på 760.000 kroner, nesten ei tredobling fra året før. Årsaken var at garasjeanlegget var tatt med som boareal i beregningene fra kommunen.

Fant feil i ni av ti saker

181 borettslag er tilsluttet Bodø boligbyggelag, som har jobbet på spreng siden Bodø kommune sendte ut de nye eiendomsskattekravene tidligere denne måneden.

På et år ble kravet til eiendomsskatt tredoblet for dette borettslaget. Foto: Harald Krogtoft / NRK

– Vi startet ganske raskt med å ta stikkprøvekontroller. Da avdekket vi såpass mange feil at vi bestemte oss for å ta en full gjennomgang, sier salgs- og markedssjef Øystein Wiik i BBL.

Wik forteller at feilbergingene dreier seg om store summer for et helt borettslag.

– Det kan fort få store økonomiske konsekvenser dersom byggeår blir feil, hele garasjeanlegg klassifiseres som beboelige kjellere. I sakene vi har gått gjennom er det avdekket feil i ni av ti saker, sier Wik.

Samtidig roser han kommunen for å være løsningsorientert.

– De tar det seriøst, og lover oss en grundig behandling.

– Ikke representativt

Rådmann Rolf Kåre Jensen i Bodø kommune kan ikke bekrefte tallet BBL har kommet fram til, men sier til NRK at dersom tallene stemmer, vil de få en grundig behandling i klagebehandlingen og feilen vil bli rettet opp.

– Hva som har skjedd her kan jeg ikke svare på, men er det gjort feil blir det rettet opp. Du finner ikke feil i ni av ti tilfeller generelt.

Mer enn 20.000 husstander i Bodø har fått krav om eiendomsskatt. Så langt har kommunen mottatt 700 klager. Til sammenlikning mottok kommunen 1200 klager sist eiendomsskatten ble revidert i 2005.

– Jeg mener det er gjort en grundig og god jobb med takseringen, sier Jensen.

Skylder på bystyret

Det har stormet rundt eiendomsskatten og i Bodø. Lederen for nemnda som har beregnet skatten, Jon Tørset, forstår reaksjonene. Foto: Kari Skeie / NRK

Det har stormet rundt eiendomsskatten i Bodø. Andre har sluppet langt billigere unna, uten at det for alle er så enkelt å forstå hvorfor.

– Jeg kan forstå at folk reagerer på nivået, men nå er det slik at det er bystyret som bestemmer nivået på budsjett, promille og bunnfradrag. Det er det ikke den sakkyndig nemnd som avgjør, sier Jon Tørset, som har ledet nemnda som har satt kriteriene for hvordan eiendomsskatten skal beregnes.

Nå lover han å gå seriøst inn i hver enkelt klage for å se om det er gjort feil.

– Av 20.000 eiendommer, ser vi ikke bort fra det kan være gjort feil, sier Tørset, som minner om at fristen for å klage er 10. april.