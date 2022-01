Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lille julaften ble fylkeskommunen utsatt for et dataangrep.

Dette rammer skolestarten til de videregående skolene nå på nyåret.

Fylkeskommunen har ansvaret for datasystemene til 8000 elever og 3000 ansatte.

– Vi har sagt til våre skoler, eller og ansatte, at de må være forberedt på at det kan bli litt penn og papir de første dagene her på skolestarten, sier Nina Ellingsen Høiskar, fylkesdirektør kompetanse og utdanning i Nordland fylkeskommune.

Nina Ellingsen Høiskar, fylkesdirektør kompetanse og utdanning i Nordland fylkeskommune. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Uten nettilgang

Aust-Lofoten videregående skole i Svolvær starter opp i dag og de andre videregående skolene i fylket starter i morgen, tirsdag.

Men fylkeskommunen har ennå ikke kontroll. Derfor er nettverkene og systemene fortsatt stengt ned.

– Det meste er stengt ned for å beskytte oss mot det angrepet som har vært. Det betyr at verken elever eller ansatte per nå har nettilgang. Og man har heller ikke tilgang til de systemer man normalt bruker i skolen.

Det gjelder blant annet skoleadministrative systemer, læringsplattformer for elever og også tilgang til Teams-pålogging,

– Akkurat nå er alt dette nede, men det har høyeste prioritet å få opp nett på skolene til skolestart. Det vi prøver på er å få et trådløst nett som kan fungere.

Elev: – Må tåle litt penn og papir

Lederen av elevorganisasjonen i Nordland, Mats Moen Mareliussen, sier de hadde håpa at nettet skulle være på plass til skolestart.

Han sier det skaper ekstra problemer at det er rødt nivå på skolene på grunn av koronapandemien.

– Vi er jo ganske mange som er heime, og da er man mye mer avhengig av nettet. At det blir litt penn og papir i starten får vi bare tåle noen få dager. Det er sinnssykt hvor avhengig vi er blitt av nettet og hvor sårbare vi er.

Mats Moen Mareliussen er leder av elevorganisasjonen i Nordland Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Kanskje lærerne må sende SMS

Moen Mareliussen mener det har vært gitt lite informasjon ut til elevene.

– Det eneste jeg veit er at de jobber med saka. Og jeg må jo også gi litt skryt til folkene på fylket som har jobba med dette. Det er jo ikke deres skyld at de er blitt angrepet.

Sjøl forbereder han seg på at det blir hjemmeskole for egen del fra i morgen.

– Jeg veit jo ikke om Teams fungerer. Og det er vanskelig å ha hjemmeundervisning uten å kunne bli kontakta. Kanskje lærerne må sende ut SMS til oss, også må vi ta bilde av det vi skriver og sende tilbake. Da synes jeg synd på læreren som kanskje har 60 elever i løpet av dagen.

Anmeldt til politiet

Nordland fylkeskommune er ikke alene om å ha blitt ramma av dataangrep.

Bare i desember har Amedia, Nortura og hotellkjeden Nordic Choice meldt om alvorlige angrep.

Brønnøysundregistrene måtte stenge ned IT-systemene etter at et sikkerhetshull ble avdekka.

De ansatte ved IT-avdelinga i fylkeskommunen har hele jula jobba på spreng for å undersøke nøyaktig hva som har skjedd. Angrepet er anmeldt til politiet.

Utdanningssjefen i Nordland vedgår at rødt nivå også skaper utfordringer ved skolestart.

For halvparten av skolene i fylket skal det være noe digital undervisning. Noen klasser eller halve klassen er hjemme, forklarer hun.

– Ja det er litt komplisert fordi at når det er rødt nivå så skal vi holde mer avstand både inne.

Håper på ei løsning denne uka

Hun sier at et løsninga de nå jobber med ikke betyr at man åpner for fullt, men at det finnes et nett som gjør at elever kan logge seg på via «FEIDE-pålogging».

– Da blir det penn og papir inntil videre?

– Det kan det faktisk bety og det er ikke sikkert at det er det verste som kan skje for noen dager. Men det er klart at sånn kan vi ikke ha det lenge.

Ellingsen Høiskar sier hun håper de kan få opp et trådløst nett til elevene i løpet av uka.

– Om det blir tirsdag, onsdag eller torsdag eller fredag, det kan vi ikke si.