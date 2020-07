Fiskeryrket er blant Norges mest mannsdominerte yrker. Ifølge tall fra Fiskeridirektoratet er 96,5 prosent av landets yrkesfiskere menn.

Slik har det vært lenge, men nå ser det ut til at litt flere kvinner satser på en karriere som fisker.

I 1983 var andelen kvinnelige fiskere på 0,8 prosent. Frem til 2019 har andelen steget til 3,5 prosent.

En av dem som bryter med den årelange trenden er 18 år gamle Anna Sofie Bendiksen fra Reine i Lofoten.

Norges yngste

Bendiksen er nylig ferdig som elev på fiske- og fangstlinja ved Vest-Lofoten videregående skole.

De neste to årene skal hun være lærling på farens båt «Anna Sofie», som er kalt opp etter henne. I tillegg til å bruke litt av tiden om bord i onkelens båt.

Det gjør henne til Norges yngste kvinnelige yrkesfisker.

– Jeg var ikke klar over at jeg er den yngste. Jeg ble litt sjokkert, jeg trodde vi var flere, sier Anna Sofie Bendiksen.

For henne var valget om å bli yrkesfisker enkelt.

– Jeg har vokst opp i en familie med fiskere. Både faren, onkelen og bestefaren min er det. Jeg har skjært tunge, vært på kaia, og vært med i båten. Det er hardt arbeid, men det må man forvente.

Fiskarlaget vil ha flere ungdommer

Generalsekretær i Norges Fiskarlag, Otto Gregussen er svært glad for å høre om nye, unge fiskere.

– Vi ønsker alle unge menn og kvinner som vil satse på fiskeri hjertelig velkommen. Jeg skjønner godt at de ønsker ei fremtid i næringen.

Otto Gregussen i Norges Fiskarlag. Foto: Even Langmo / NRK

Han tror at det er mer attraktivt å være fisker nå, enn for noen år siden.

– Det er god lønn og tryggere arbeidsforhold om bord, sier Gregussen.

Likevel mener han at vi ikke kan se bort ifra at det er grunn til at yrket lenge har vært et mannsdominert.

– Før var det mer manuelt arbeid og tunge løft. Men nå er muligheten for kvinner til å komme inn i yrket større enn noen gang før, med mer maskiner som gjør jobben lettere.

Håper flere kommer etter

18-åringen Anna Sofie Bendiksen fra Lofoten opplever at yrket er blitt mer attraktivt og populært blant de på hennes alder.

– Det har vært stor pågang på fiskeriyrkene, og jeg hører at det er flere jenter som har lyst til å prøve seg. Det er jo veldig bra, for vi trenger flere.

I år søkte rekordmange unge på yrkesutdannelsen fiske og fangst. Linjen er på andreåret i videregående skole, før elevene går ut som lærlinger.

Søkertall: Fiske og fangst År Gutter Jenter 2015 122 5 2016 135 12 2017 141 12 2018 180 18 2019 214 25 2020 238 30 Tabellen viser hvor mange søkere det var til videregående opplæring på NAFFA2 - Fiske og fangst per 1. mars. Kilde: Utdanningsdirektoratet.

I klassen som Bendiksen gikk i var det 15 gutter og tre jenter. Nå håper hun at flere unge kvinner vil gjøre som dem, og satse på fiskeri.

– Jeg tror det er bra uansett yrke at det er mer eller mindre jevnt fordelt mellom kvinner og menn.