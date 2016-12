Byggefirma nekter å vedta millionbot

Sjokkerte ansatte ved politi- og rettsbygningen i Mosjøen hørte i mars 2014 et voldsomt brak da en takkonstruksjon fra nabobygget dundret inn i politistasjonen.

Til alt hell kom ingen til skade i ulykken, men tak, vegger og vinduer ble ødelagt, og det lå vrakgods spredt over et stort område av Mosjøen.

Bygget som mistet taket var relativt nytt, og står rett sør for politistasjonen. Byggherren mente i 2013 at taket var festet i henhold til forskriftene, og at hendelsen var et uhell.

Vurderte rettssak

I fjor sommer skrev avisen Helgelendingen at Statsbygg vurderte å gå rettens vei for å få plassert ansvaret for skadene på politi- og rettsbygningen.

Ifølge Helgelendingen hadde Statsbygg sendt krav om erstatning til tre aktører, men ingen ville ta på seg skylden.

Går rettens vei

I en pressemelding i dag skriver Nordland politidistrikt at politiet i Salten mener det er Setra Plusshus AB som er ansvarlig for å dekke skadene.

De har fått en bot på 350.000 kroner, samt et erstatningskrav til huseier Statsbygg på ni millioner kroner. Setra Plusshus AS har imidlertid, via sin svenske advokat, gitt beskjed til politiet at de ikke vedtar boten.

– Setra Plusshus AS erkjenner verken straffskyld eller erstatningsansvar. Det blir nå opp til retten å ta opp de spørsmål som saken reiser, sier advokat Petar Sekulic i advokatfirma DLA Piper Norway DA i Oslo til NRK.

Saken blir dermed oversendt til Salten tingrett. Politiet tar sikte på å få saken opp for retten før sommeren 2017.

– Politiet mener det er bevist at Setra Plusshus AS var grovt uaktsom da de prosjekterte takkonstruksjonen. Takkonstruksjonen var ikke tilstrekkelig festet, noe som førte til at taket med taksperrer under kraftig vind, blåste av og inn i Justisbygget, sier politiadvokat Margrete Torseter i pressemeldingen.