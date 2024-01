Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Bussjåfører i Norge får problemer med rygg og nakke, som de mener skyldes kjøring over mange fartshumper.

Bussjåførene Freddy Kulblik og Mona Andersen forteller at de og flere kolleger sliter med smerter i rygg og nakke.

Yrkestrafikkforbundet sier at det er stor mangel på bussjåfører i landet.

Bussjåførene foreslår alternativer til fartshumper, som fartsputer, flere fotobokser og et mer synlig politi.

Samferdselsdepartementet skriver i en e-post at det er uheldig dersom sjåfører har fått skader, som følge av slitasje i jobben.

Statens vegvesen bekrefter at fartsputer er mindre belastende for større kjøretøy som busser, men det krever mer vedlikehold. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi kan ikke finne på å kjøre i fartsgrensen her, sier Freddy Kulblik.

Strekningen i Sarpsborg er en 40-sone, men bussjåfør Kulblik senker farten ned til 10 kilometer i timen.

Det gjør han for å ta vare på egen helse, og bussen han kjører.

De siste 18 årene har han fraktet passasjerer rundt.

– Jeg har vondt i ryggen hver gang jeg står opp. Man får en del yrkesskader av dette, det er helt klart, sier Kulblik.

Får konsekvenser

I løpet av en arbeidsdag kjører Kulblik over alt fra 50 til 300 fartshumper.

De er krappe, i ulik størrelse og mange er dårlig merket.

Som bussjåfør sitter man høyere enn man gjør i en ordinær personbil, og fartshumpene kjennes godt.

– Du merker det ikke før det kommer snikende på kroppen din, de prolapsene. Det tok mange år før jeg merket at jeg hadde tre prolapser, sier Mona Andersen.

Hun kjører buss i Moss, omtrent en halvtime unna Kulblik.

– Det er et landsdekkende problem. Det er ikke bare oss i Østfold som sliter med dette, sier Andersen.

Bussjåfør Mona Andersen sliter med smerter i rygg og nakke etter mange år som yrkessjåfør. Foto: Julie Helene Günther / NRK

De to sjåførene forteller at de kjenner flere andre som også har fått prolapser, og som sliter med smerter i rygg og nakke.

De mener fartshumpene har skylden.

– Det er gjentagende slag i korsrygg og en bevegelse som ikke er sunn over tid, sier Kulblik.

Problemet har de ropt varsko om i flere år. Han forteller at dette har vært tatt opp i fagforeningene, kommunen og til arbeidsgiveren.

Flere bussjåfører forteller at de får problemer med nakke og rygg etter å kjøre over mange fartshumper daglig. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Sjåfører slutter i jobben

7.000 bussjåfører landet rundt er organisert i Yrkestrafikkforbundet. De forteller at det er stor mangel på bussjåfører i landet.

– I Norge vil det være behov for mellom 2.500-3000 nye sjåfører hvert år de neste 5 årene, sier kommunikasjonssjef Adrian Pracon.

Han forteller at flere sjåfører ser seg nødt til å slutte på grunn av belastningen de opplever fra å kjøre over så mange fartshumper.

Det er flere ulike fartshumper. Denne ble satt opp i Halden i 2021 og faller nedover hvis trafikantene kjører for fort. Foto: Henrik D. Meyer / Halden kommune

Fartshumpene rundt om i landet er heller ikke like.

Statens vegvesen har en veileder som kommunene og fylkeskommunene kan bruke. Der anbefaler de hvordan de ulike fartshumpene burde utformes.

– Vi vet at mange steder blir det laget farshumper med for dårlig standard. Ofte fordi kunnskapen om bussvennlige fartshumper ikke er til stede, men også fordi mange ruter blir omdirigert til steder som ikke har en god standard for buss, sier Pracon.

Samferdselsdepartementet skriver i en e-post til NRK at det er uheldig dersom sjåfører har fått skader som følge av slitasje i jobben.

– Så vidt jeg er kjent med har ikke departementet blitt gjort oppmerksom på utfordringer knyttet til fartshumper og sjåførskader fra næringen tidligere, skriver statssekretær Tom Kalsås i en e-post.

Bussjåførene kjører over mange fartshumper daglig. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Flere måter å løse problemet på

Men problemet er enkelt å løse, mener bussjåførene.

– Fartsputer er et godt alternativ, flere fotobokser og et mer synlig politi, sier Kulblik.

Fartsputer er delte fartshumper som gjør at hjulene på bussen ikke treffer dem – mens bilistene vil kjøre over dem, i alle fall med det ene hjulet.

Fartsputer er delt og dekker ikke hele kjørefeltet. Ved slike fartsputer går ikke dekkene på bussen over de. Foto: Camilla Hatleskog / NRK

– Særlig busser og større kjøretøy blir mindre påvirket av fartsputer enn av vanlige fartshumper. Det er også bedre for komforten til passasjerene, sier Guro Ranes.

Hun er avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Fartsputene virker i utgangspunktet på lette, små kjøretøy, som ikke klarer å unngå å kjøre over fartsputene med noen av hjulene. De vil senke farten, forklarer Ranes.

– Men for eksempel motorsykler kan fint kjøre utenom uten å senke farten og det er jo hele poenget med fartshumper, sier Ranes.

Ifølge Vegvesenet krever også fartsputene noe mer vedlikehold.

– Det er litt mer krevende å brøyte og holde ved like med fartsputene, sier hun.

Ber om andre tiltak

Istedenfor for å ha så mange fartshumper, håper sjåførene at andre tiltak kan settes inn, for å redusere hastigheten i trafikken.

– Dette skulle vært gjort noe med for lenge siden. Jeg synes det er helt horribelt. Det virker ikke som om vi blir hørt, sier sjåfør Andersen.

Freddy Kulblik har kjørt buss siden 2005. Det kjenner han godt på kroppen i dag. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Kulblik er sikker på at dersom andre tiltak blir satt inn, så vil sykefraværet gå ned.

Han tror også færre vil slutte i jobben, og at det kan bidra til å løse noe av sjåførmangelen.

– En sjåfør som får ødelagt en rygg fører også til store kostnader for samfunnet, og for arbeidsgiver.

– Det mest ideelle for samfunnet ville vært å beholde så mange sjåfører som mulig. Ikke at de blir så dårlig i ryggen, at de forsvinner fra arbeidsmarkedet, mener Kulblik.