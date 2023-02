Kragerø-brann: Verneverdige hus fra 1800-tallet gikk tapt

– Det er helt forferdelig!

Det sier Tanja Røskar, tidligere byantikvar i Kragerø. Hun reagerte med fortvilelse da hun så at det var brann i Kragerø lørdag kveld.

– Brannen er midt i den verneverdige bebyggelsen. Jeg hadde så vondt i magen og satt oppe hele kvelden. Den siste telefonen jeg hadde var halv to i natt. Dette kunne blitt en skikkelig katastrofe, sier Røskar.

Tidligere og siste byantikvar i Kragerø, Tanja Røskar. Hun jobber nå som spesialrådgiver for kulturminner og kulturmiljø. Foto: Pål Tegnander / NRK

Men brannen er allerede svært tragisk.

Storgata 7B, som måtte rives under slukkingen, er merket rødt i SEFRAK.

– Det betyr vanligvis at bygget er fra før 1850. Her er det markert rødt fordi en ikke var sikker på byggeåret da bygget ble registrert, sier den tidligere byantikvaren.

Både Storgata 7A og 9 er skadet i brannen. Storgata 7A er merket gult i SEFRAK og trolig fra siste kvartal av 1800.

– I 1886 så var det bybrann og etter det ble det innført murtvang en periode. Storgata 7A er antakelig fra etter 1886 og før 1900, sier Tanja Røskar.

Kjempet hele natten

Brannårsaken er fortsatt ikke kjent. Det ulmer fortsatt i de tre husa midt i den tettbygde, verneverdige bebyggelsen i Kragerø sentrum.

Brannmannskaper fra flere brannstasjoner i Telemark og Agder kjempet i hele natt for å få kontroll over flammene.

Klokka 07.20 søndag morgen fikk de 70–80 brannfolkene som er på stedet endelig kontroll på ilden.

– Faren for en stor bybrann er over, sier innsatsleder Sondre Dahl til NRK.

Sondre Dahl er politiets innsatsleder. Bak ham foregår rivingen. Foto: NRK

– Vanskelig

Brannalarmen gikk rett etter klokka 20 lørdag. Samtidig begynte nødtelefonene å strømme inn til brannvesenet.

Brannen startet i en butikk på Torvet midt i Kragerø sentrum, før den spredte seg videre til 2. og 3. etasje i samme bygg.

Brannen spredte seg etter hvert til tre hus, og lenge fryktet man en storbrann i byen.

Brannmannskap fra både Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Drangedal, Skien og Gjerstad har jobbet på stedet gjennom hele natten.

Sivilforsvaret har også bistått, blant annet med vannforsyning fra havnebassenget i byen. Norsk Folkehjelp og Røde Kors bidrar også i felt.

Slukkingen har vært vanskelig, ifølge brannsjef Morten Meen Gallefoss, som møtte pressen i natt.

Brannsjef Morten Meen Gallefoss Foto: Leif Dalen / NRK

– Det er intenst og vanskelig. Den tette bebyggelsen gjør det vanskelig å få kontroll på brannen, sa brannsjefen på en pressebrifing på rådhuset klokka 01.30 i natt.

RØYK OG BLÅLYS: Tre hus sto i natt i brann i den tette trehusbebyggelsen i Kragerø sentrum Alle beboere i sentrum er evakuert. Foto: Leif Dalen / NRK

I tillegg til slukking fra bakken og fra stigebiler, har brannvesenet brukt røykdykkere og drone for å se etter flammer.

– Det er vanskelig fordi det sprer seg fra seksjon til seksjon. Branngassene flytter seg fra hulrom til hulrom, sa han ved 2-tiden i natt.

Etterlyser vitner

Politiet kjenner foreløpig ikke årsaken til at brannen startet. De oppfordrer vitner som var i nærheten i tidsrommet brannen startet, om å ta kontakt.

– Konkrete tips er interessant. Vi vil også kontakte alle som bor i nærliggende områder, sier Terje Sandik, seksjonsleder i Sørøst politidistrikt til NRK søndag formiddag.

Politiet vil jobbe med etterforskning utover dagen, men arbeidet er krevende, forteller han.

– Foreløpig må vi bare vente til vi har gjort en del avhør og undersøkt de delene av bygget som er mulig.

Brukte gravemaskin

NRKs reporter Veronica Westhrin er på stedet søndag morgen.

Hun forteller at gravemaskiner har knust deler av bygningen der man antar at brannen startet lørdag kveld.

Bygningene som er direkte rammet ligger i ruiner.

– Det ligger en dis av røyk over hele sentrum, sier hun.

Brannårsaken er så langt ikke kjent. Det bekrefter politiet på en pressekonferanse søndag formiddag.

Redsel for storbrann

Innbyggere NRK snakket med natt til søndag, fortalte at de fryktet en stor bybrann.

Brannmannskaper fra flere nabobyer deltar i slukkingen. Mellom 70 og 80 brannfolk og røykdykkere er på plass.

– Evakuerte kan ikke regne med å kunne komme hjem i natt, skrev kommunen på sine nettsider klokken 01.

Store stigebiler fra brannvesenet har spylt vann ned mot bygningene som står i brann. De vannet også de verneverdige bygningene rundt for at glør og aske fra brannen ikke skal få tak.

Det var lenge stor fare for spredning, fortalte Marianne Mørch, operasjonsleder i politiet Sør-Øst til NRK rett over midnatt.

NRKs reporter på stedet kunne rundt klokken 21.40 se åpne flammer fra taket av bygningen der brannen startet.

Foreløpig er det ikke meldt om noen skadde.

En sone med radius 500 meter er sperret av i Kragerø. Foto: Leif Dalen / NRK

Sperret av

Alle husene i kvartalet rundt der brannen startet, ble raskt evakuert. Etter hvert ble en stadig større del av sentrum evakuert.

Folk som var på restauranter og spisesteder ble sendt hjem, og hele sentrumskjernen sperret av. Nå er alle hus i en radius på 500 meter evakuert.

Utenfor sperringene og på høydene rundt sentrum sto Kragerø-beboere og tilreisende og så på slukkeinnsatsen utover natten.

Fortvilelse og usikkerhet

Over 50 mennesker ble evakuert ut av sentrumssonen, ifølge politiet i Sørøst.

Foto: Veronica Westhrin / NRK

Kommunen har fått hjelp av frivillige i Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelp.

20 av de evakuerte er innkvartert på Kragerø Sportell der kommunen har opprettet et evakueringssenter, sier ordfører Grunde Wegar Knudsen.

Kommunens psykososiale kriseteam er til stede og tar hånd om de som er der, opplyser kommunen på sine nettsider.

De øvrige evakuerte har ordnet seg husly privat, ifølge ordfører Grunde Wegar Knudsen.

Grunde Wegar Knudsen, ordfører i Kragerø kommune. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

– Jeg pratet med noen av de evakuerte før de dro fra rådhuset. De er fortvila, usikre og skremte, sier ordføreren.

Vinden løyet like før brannen startet, noe ordføreren er glad for i dag. Tross alt.

Ingen rødlistede bygg er skadet.

– Vi er glade for at det ikke ble større skader enn det har blitt. Vinden løyet heldigvis like før brannen startet. Om ikke det hadde skjedd kunne vi fått et helt annet bilde, sier han søndag.

Kommunens kriseledelse kan kontaktes på telefonnummer 35 98 62 00.

På hjemmesiden skriver kommunen at den vil legge ut ny informasjon kl. 8.30 søndag morgen.

–Veldig skummelt

Innbygger Marit Hestangen bor i nærheten av sentrum.

– Jeg fikk beskjed om at jeg ikke måtte gå og legge meg på en stund, sier Hestangen, om hva hun ble fortalt på rådhuset.

Hun minnes storbrannen i Kragerø i 2009, der to personer omkom.

– Jeg tenker det er ganske skummelt å bo i et så tettbebygd strøk med bare trehus. Veldig skummelt rett og slett. Da tenker jeg at det med flammer, det må vi være veldig forsiktige med, sier Hestangen.

Brannvesenet jobber i smale bygater for å hindre at brannen utvikler seg videre. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Her ses kart over den verneverdige bebyggelsen i Kragerø.