Nylig omtalte NRK planene for pride i Bodø, som starter lørdag.

I ettertid har, kanskje ikke uventet, engasjementet vist seg i form av et aktivt kommentarfelt.

– Folk skal selvfølgelig kunne ha sine egne meninger. Så lenge man viser respekt.

Karoline Ruud sitter i Bodøs Pride-komité og delte nylig et Facebook-innlegg hvor hun refererte til artikkelens kommentarfelt.

– Men man trenger kanskje ikke si alt man tenker.

M1 Mann 1 : Mann 1 Kult som skal skje??? En gjeng som kler seg ut som kvinner og roper og hyler??? Hva er kult med det? K1 Kvinne 1: Kvinne 1 Hvorfor kan de ikke oppføre seg som andre folk..ekkelt åse på! M2 Mann 2 : Mann 2 Hold barna unna at transer og homser skall lere foreldre og opdra barna er Jo perverst M3 Mann 3: Mann 3 Det neste blir vel en pedofil-festival ?

Respekt og høflighet

– Man blir litt ordløs. Er det så langt vi virkelig har kommet i 2023? Spør Ruud.

– Er du overrasket over kommentarene?

– Uansett artikkel, vil det alltid være nettroll. Man blir dessverre ikke foruten uansett tema. Men formålet vårt er ikke å tråkke på noen. Vi vil bare få lov til å være vanlige mennesker.

Ruud er opptatt av en åpen debatt. At alle meninger skal komme til, så lenge de er saklige og ikke går til personangrep.

Det gjelder for begge involverte parter.

– Vis gjensidig respekt for hverandre er det viktigste. At man oppfører seg og er høflige mot hverandre, sier Ruud.

Karoline Ruud sitter i styret til pride Bodø. De har jobbet hardt for årets markering og gleder seg. Foto: privat

– Noen har en frykt for at det skal bli for mye

– Jeg kommer til å stå fram og smile like bredt uansett hva de skriver.

Det var Tove Brelum som ble omtalt i NRK sin nyhetsmelding om pride i Bodø. Hun er 1. nestleder i foreninga FRI Nordland.

Brelum ser på flere av kommentarene som unødvendige og etterspør heller en saklig debatt.

– Det finnes flere ting jeg ikke er fornøyd med eller liker, men jeg lager ikke kvalme rundt meg av den grunn.

Mange oppfatter nok pride som noe annet enn det er, tror Brelum. Hun sier det handler om at folk skal få lov til å elske den de vil.

– Jeg tror noen har en frykt for at det skal bli for mye eller at det kommer noe de ikke liker, legger hun til.

1. nestleder i FRI Nordland, Tove Brelum. Foto: Sunniva Grimstad Hestenes / NRK

– De eldre burde visst bedre

Celine Brimsøe (20) fra Stavanger er transperson og har selv opplevd mange ubehagelige kommentarer både i kommentarfelt og ellers.

I mars skrev hun en ytring om at du ikke nødvendigvis trenger å si alt du mener i slike – i alle fall hvis ingen spør.

Brimsø tror mange gjemmer seg bak ytringsfriheten.

– Folk skal få tenke og si hva de vil, men det er en grense. Å gå i direkte personangrep eller seksuelt trakassere noen er ikke bare en ytring.

For Brimsø sin del går grensen der kommentaren ikke lenger inneholder saklige argumenter, men kun fremstår som personangrep.

Og det er ungdommer og godt voksne som oftest krysser grensen, legger hun til.

Celine Brimsøe har opplevd mye hets for å være den hun er. Foto: Maud Lervik Grøttland / NRK

– De unge vet ikke nok om konsekvensene ved å kommentere på nettet. De har på mange måter en unnskyldning. Vi gjorde alle dumme ting da vi var 14–15 år.

– De eldre burde visst bedre. De har kanskje for lite kunnskap og mange kan nok synes det er skummelt, tror hun.

Større markering år for år

I fjor ble Oslos «skeive kvartal» i Rosenkrantz' gate rammet av et terrorangrep. To menn ble drept og flere titalls skadet da Zaniar Matapour skjøt mot flere utesteder.

I år forventes tror arrangøren av Oslo pride at den blir større enn noen gang.

Det samme gjelder for de fleste steder i landet, som for eksempel i Bodø.

Under pandemien ble pride markert i Nordland-hovedstaden, men i form av små markeringer her og der. Da landet åpnet igjen, var det en gjeng ildsjeler, blant andre 16-år gamle Luca, som fikk den på fote igjen.

I år arrangeres det av en sammensatt pride-komité som gleder seg til årets markering.

– Vi vil skape trygge rammer for andre som ikke synes det er så lett. Det er ikke alle som hadde takla å få slike kommentarer mot seg, sier Ruud og refererer til kommentarfeltet.

– Slike kommentarer får selvfølgelig konsekvenser. Mange er redde for å være seg selv i disse dager. Spesielt etter hendelsen i fjor. Bodø skal være en by hvor folk føler seg trygge uavhengig av kjønn og seksualitet.

Pride-markeringer i Norge 2023 (noen datoer) Ekspander/minimer faktaboks Her er noen datoer for pride-markeringer i år (også kalt regnbuedagene av flere): Oslo: 23. juni til 1. juli.

Kristiansand: 19.-26. august

Bergen: 2.-10. juni

Trondheim: 1.-10. september

Bodø: 3.-11. juni

Tromsø: 13.-19. november

Alta: 3. juni (kun parade, nedskalert arrangement) Per 31. mai 2023.

Dette er pride Foto: Ismail Burak Akkan / Ismail Burak Akkan Ekspander/minimer faktaboks Pride, fra det engelske ordet stolthet, er ei feiring av skeiv kjærlighet og mangfold.

Har blitt markert siden tidlig 1970-tall over hele verden.

Pride oppstod som minnemarkering for Stonewall-opprøret 28. juni 1969 i New York.

Pride har bidratt til å gjøre det skeive miljøet synligere.

Det viktigste symbolet for pride er regnbueflagget.

I 2015 ble samisk pride for første gang arrangert i Sápmi, i Karasjok.

Som identitetsmarkør benyttes «skeiv» av personer som ikke vil bruke tradisjonelle identitetskategorier som homofil eller lesbisk.

Pride-feiringene består som regel av debatter og foredrag, fester og til slutt en parade.

I Norge arrangeres pride ofte av foreningen FRI.

Helt siden de første pride-markeringene, har konservative aktører vært kritiske til at homoseksualitet skal vises frem offentlig. I takt med at markeringene har blitt større, har imidlertid flere fra den skeive bevegelsen de siste årene kritisert pride for å være for kommersiell og utvannet.

I 2022 ble to menn drept og 23 mennesker skadet på utesteder i Oslo 25. juni. Zaniar Matapour (43) er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Følg tråden. Kilde: SNL