Bodø/Glimt har vært Eliteseriens suverene ener og hadde utrolige 30-7 i målforskjell på de første sju serierundene.

Med kveldens seier passerte bodøværingene Rosenborg, som under Åge Hareide i 2003 vant sju strake kamper. Siden nasjonal liga ble innført i 1963 har ingen startet som Glimt denne sesongen.

– Det er ny rekord. Det hadde vi ikke trodd før sesongen. Det er litt vanskelig å beskrive egentlig. Det er helt fantastisk, sier Patrick Berg, som scoret hjemmelaget første, til NRK.

Glimt viste igjen at de er mer enn bare et strålende angrepslag. Mot et meget godt organisert Kristiansund-lag viste de gulkledde en strålende mentalitet og stå-på-vilje og for tredje gang denne sesongen snudde de etter å ha ligget under.

Perlescoring av midtstopperen

Seiersmålet kom i sluttminuttene. 27 år gamle Marius Lode scoret sitt første mål på seniornivå, med et kremmerhus i krysset på halvspretten. Etter kampen var midtstopperen storfornøyd.

– Inkludert trening og egentrening har jeg aldri noensinne scoret et sånt mål. Det er deilig å dra det fram på en sånn dag hvor vi ikke spiller på vært beste. Det å kunne bidra med et sånt mål i dag og sitte igjen med den følelsen er veldig deilig, sier Lode til NRK.

Lagkamerat Ulrik Saltnes trodde knapt det han så da skuddet gikk inn.

– Det er et mirakel. Det er helt ufattelig, og at det er fra han også. Det var kanskje ment at vi skulle vinne i dag, smiler Saltnes.

Han innrømmer villig at Glimt langt fra hadde sin beste dag på jobben.

– Det var en dårlig og urytmisk kamp. De ødelegger fullstendig kampen. Vi lar dem gjøre det også, så det var ikke bra av oss. Derfor var det utrolig deilig å vinne, sier Saltnes.

Slet mot Kristiansund

Kristiansund klarte i første omgang det ingen andre eliteserielag har vært i nærheten av til nå denne sesongen, nemlig å nøytralisere Glimt. Sentralt ble Patrick Berg markert tettt av Olaus Skarsem, indreløpernes løp ble stengt av og på høyrekant fikk Zinckernagel til lite. På motsatt side var 18-åringen Sebastian Tounekti vikar for en syk Jens Petter Hauge.

Det førte til at Glimt skapte lite. Det eneste hjemmelaget skapte før pause var et langskudd fra høyreback Alfons Sampsted.

Amahl Pellegrino viste igjen at han er en av Eliteseriens giftigste avsluttere. Foto: Mats Torbergsen / Scanpix

Kristiansunds Amahl Pellegrino vært en av Eliteseriens beste spillere så langt og da han fikk sjansen etter 34 minutter var han nådeløs og trillet Kristiansund i ledelsen. 16 mål på 17 kamper for Kristiansund har 30-åringen nå siden overgangen fra Strømsgodset forrige sommer.

Pellegrino holdt på å doble ledelsen i starten av andre omgang, da han stjal et svakt utspill fra Smits, men skuddet gikk utenfor fra spiss vinkel.

Bytter hjalp

Kjetil Knutsen gjorde grep. Først kom Sammy Skytte inn. Så satte Glimt-treneren inn Victor Boniface på venstrekanten. Det ga umiddelbare resultater. 19-åringen dro seg fri og slo et skummelt innlegg, som Kristiansund ga til corner. På den dukket Patrick Berg opp på bakerste stolpe og utlignet.

Ni minutter før full tid kom scoringen Glimt jobbet og jobbet for. En corner ble klarert ut av sekstenmeteren og der sto midtstopper Marius Lode og ventet. En av Eliteseriens beste midtstoppere viste at han også har et godt skuddbein da han dro til med vristen og ballen føk inn helt oppe i krysset fra 25 meter.