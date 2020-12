Når sesongen 2020 er over har Bodø/Glimt satt (nesten) utallige rekorder. Alt fra scoring- og poengrekorder til rekord for flest seire på hjemmebane.

Og i går kunne Bodø/Glimt feire seriegullet med å slå Viking 3-0 hjemme på Aspmyra.

Her er ti av rekordene:

1. Flest poeng

Bodø/Glimt: 81 poeng i 2020

Den gamle rekorden hadde Molde med 71 poeng i 2014

2. Størst seiersmargin

Bodø/Glimt: 19 poeng i 2020

Den gamle rekorden hadde Rosenborg med 15 poeng i 1995 og 2016

3. Flest hjemmeseire

Bodø/Glimt: 15 i 2020

Den gamle rekorden hadde Molde i 2012 og Rosenborg i 2016 med 14

4. Flest borteseire

Bodø/Glimt: 11 i 2020

Den gamle rekorden hadde Rosenborg med 10 (flere ganger)

5. Flest seire totalt

Bodø/Glimt: 26 i 2020

Den gamle hadde Molde med 22 seire i 2014

6. Flest scorede mål

Bodø/Glimt: 103 i 2020

Den gamle rekorden hadde Brann i 61/62 med 94 mål (eller i en allnorsk serie som det er nå har Rosenborg rekorden med 87 mål)

7. Høyeste målforskjell

Bodø/Glimt med +71 mål

Den gamle rekorden har Rosenborg med +67 mål i 1997

8. Scora mål i alle 30 kampene

Bodø/Glimt i 2020

Ingen andre har gjort det før

Lista kunne vært lenger, men vi fyller ut med litt spillerstatistikk (kun tall fra etter 1993):

9. Flest målgivende i én sesong

Philip Zinckernagel, Bodø/Glimt i 2020 med 18 målgivende

Den gamle rekorden hadde Veigar Páll Gunnarsson, Stabæk med 17 målgivende i 2007

10. Flest målpoeng

Philip Zinckernagel, Bodø/Glimt i 2020 med 37 målpoeng

Den gamle rekorden hadde (Harald Martin Brattbakk, Rosenborg 36 målpoeng i 1995

Tallene er henta fra Fotballklubben Bodø/Glimt . Enda flere rekorder finner du der.

I tillegg ligger Kasper Junker an til å bli toppscorer i eliteserien med 27 mål. Han er med det en av de mestscorende spillerne i norsk fotballhistorie

Kristiansund har en kamp igjen, og deres toppscorer Amahl Pellegrino, går forbi Junker om han skulle score 3 mål.

Junker har også 3 hat-trick denne sesongen. Noe som er ei tangering av rekorden for hat-trick i løpet av en sesong

Rekorden deler han med fire andre spillere: Harald Martin Brattbakk, RBK i -94, Stig Johansen, Glimt i -97, Sigurd Rushfeldt, RBK i -97 og Thorsten Helstad, Brann i 2007.

Danskene blir - blir ikke

Kasper Junker fra Bodø/Glimt - Mjøndalen 25.okt 2020 Foto: Mats Torbergsen / NTB

I likhet med de fleste andre i Glimts rekordlag, er det venta å være stor interesse for Junker i januarvinduet.

Men i går sa han til NRK at han trolig spiller for klubben også neste sesong, til tross for interessen etter årets gullsesong.

– Det ser ut som jeg blir i Glimt. Jeg har en avtale på to år, og jeg er glad for å være her, sa Junker til NRK etter å ha scora to mål mot Viking.

Philip Zinckernagel på Aspmyra i går: Årets spiller i Eliteserien Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Samtidig sa Junkers landsmann, vingen Philip Zinckernagel, at han ikke tror det blir en ny Glimt-sesong på ham. Han er på utgående kontrakt og minst like attraktiv som Junker på markedet.

Zinckernagel ble i går kåra til årets spiller i Eliteserien.