– Det er klart at å hindre oss å selge alkoholinnholdig drikke påvirker salget stort. Januar i seg selv er en vanskelig måned, så at dette kommer i tillegg er ekstremt tøft.

Det sier Craig Alibone, eier av sitt Champagneria i Torvgata, i Bodø.

Siden nyttår førte nasjonale regler til skjenkestopp over hele landet.

Men nå vil Bodø ta ansvar for egen befolkning. NTB meldte tidligere onsdag, at kommunen krever unntak for nasjonale tiltak, grunnet lave smittetall.

De mener at de er selv bedre rustet til å gjøre tiltak i Bodø enn regjeringen.

– Det bør være rom for lokale tilpasninger. Et eksempel på dette er den nasjonale skjenkestoppen som for Bodøs del anses unødig streng med bakgrunn i at smittesituasjonen i Bodø over tid har vært oversiktlig, skriver ordføreren Ida Pinnerød (Ap) og rådmann Rolf Kåre Jensen.

Det får Alibone til å smile.

– Selv om jeg respekterer det myndighetene gjør, så syns jeg situasjonen er urettferdig, med tanke på at Bodø ikke er i nærheten av Oslos smittetall. Det hadde vært bedre om det var lokale tiltak.

Rådhuset i Bodø, onsdag denne uken. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Lite smitte

Nordland er per nå fylket med minst smitte per 1000 innbyggere. Bodø kommune har hatt 198 registrerte tilfeller hos sine rundt 50.000 innbyggere siden mars i fjor.

På det grunnlaget ber ordfører Ida Pinnerød og rådmann Rolf Kåre Jenssen, regjeringen om å gi dem tilbake kontrollen over egen kommune.

I brevet de har sendt, blant annet til Statsministerens kontor, står det at de nasjonale reglene rammer næringslivet i steder med lite smitte, unødvendig hardt.

Inne på kafeen er det fremdeles kunder å spore, på grunn av salget av makroner, kaker og sjokolader. Champagne får derimot ikke champagneriaen servere. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Craig Alibone sier at han håper de får en mulighet til å få servere alkohol igjen.

– Nå kommer snart valentinsdagen og påsken, noe som er viktige for oss. Vi må spare penger, så vi har utsatt mye av planene våre inntil videre.

– Så du håper på endring i reglene nå?

– Vi er klare for å gå tilbake til å åpne på kvelden og servere alkohol. Vi har god plass mellom bordene, og klarer fint å følge smittevernreglene ordentlig, som vi har gjort hele tiden.

Disse kommunene har ikke registrert smitte Ekspandér faktaboks Kvitsøy

Utsira

Vevelstad

Hattfjelldal

Evenes

Røst

Værøy

Vang

Nissedal

Åseral

Modalen

Røyrvik

Namsskogan

Leka

Rindal

Dyrøy

Gáivuotna / Kåfjord

Loppa

Gamvik

Pressekonferanse onsdag

Regjeringen holder en pressekonferanse klokken 15, hvor de kommer med informasjon om den nåværende situasjonen.

Pressekonferansen til regjeringen. Du trenger javascript for å se video. Pressekonferansen til regjeringen.

I tillegg til å lempe på de nasjonale restriksjonene, ber kommunen staten om å kompensere bedrifter som er tvunget til å stenge, bedre.

Ordfører Ida Pinnerød sier til NRK at selv om de respekterer regjeringens tiltak, ber de nå om at lokale krefter kan ta vurderingen selv.

– Nå må jeg først si at vi slutter opp om nasjonale tiltak, men samtidig ser vi at de rammer veldig skjevt. Det som fungerer i Oslo sentrum, er ikke nødvendigvis det som fungerer på Kjerringøy eller i Bodø for den saks skyld. Smittevernlovgivningen er egentlig lagt til kommunene fordi vi er tett på og vet hva som fungerer.

– Men kan dette virke forvirrende for folk?

– Vi har stor forståelse at forskjellige regler kan forvirre folk. Men når det gjelder regler som er så inngripende, som gjør at folk kan miste jobben sin, da er det viktig å ta vurderingen på om det kan gjøres unntak for kommuner rundt om i landet.