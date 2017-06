Frykter syke hunder kan være solgt til nordmenn

Mattilsynet aksjonerte fredag mot en mann de mener har smuglet inn flere hunder til Norge fra Øst-Europa. Mannen skal så ha lagt hundene ut for salg på finn.no.

– Det var ingen hunder hos ham da vi aksjonerte, men han har innrømmet å ha tatt inn valper for salg. Vi mistenker at hundene er tatt inn ulovlig fra utlandet, forteller veterinær i Mattilsynet Lars-Erik Rondestveit.

Leter etter kjøper

Den siste annonsen som ble lagt ut, var for to franske bulldog-tisper fra Øst-Europa.

«Flotte familiehunder, med god helse og godt gemytt selges for 14.000 kroner stykket», sto det i annonsen som nå er fjernet.

Mattilsynet ønsker nå å komme i kontakt med kjøperen av en av bulldogene fordi de frykter at hunden har med seg sykdommer og parasitter.

Men mannen hevder at han ikke husker hvem han har solgt til.

Frykter sykdommer

Veterinær Lars-Erik Rondestveit i Mattilsynet er bekymret for at de importerte hundene kan ha med seg sykdommer inn i landet. Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Mannen står registrert som importør, men har ikke eget oppdrett i Norge. Han risikerer nå å bli politianmeldt for smugling. Strafferammen er opptil 2 års fengsel, ifølge Rondestveit.

– Det er en fare for at det kommer inn sykdommer til Norge som vi ikke ønsker å ha her. Blant andre revens dvergbendelorm og rabies, men også en rekke andre parasittsykdommer, sier han.

Hundeeiere som har kjøpt smuglerhunder risikerer å bli fratatt hunden hvis Mattilsynet kommer på døra.

– Vi setter dem i karantene, og vårt førstevalg er da avvisning til avsenderlandet. Hvis eier ikke kan få gjennomført det, enten fordi det ikke er noe land å sende tilbake til eller fordi eier ikke vil bekoste det, så vil hunden bli avlivet, advarer Rondestveit.