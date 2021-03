Her blir bilbergeren tatt av vinden: – Helt umulig å holde seg på beina

– Finn en landsdel uten farevarsel, er utfordringen fra Meteorologisk institutt.

Vinden herjer nemlig over store deler av Norge torsdag formiddag. I Trøndelag blåste en henger nesten av brua.

Meteorologisk institutt la torsdag ut en Twitter-melding om at det er farevarsler i over hele landet.

– Det er farevarsel for vind på Vestlandet, i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge. På Østlandet er det gult snøvarsel for Innland, mens varselet er oransje for Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold og Telemark, sier statsmeteorolog Iselin Skjervagen.

På fylkesvei 17 mot Mosjøen på Helgeland havnet både en buss og en varebil av veien på samme sted.

Med vindkast på 29 meter i sekundet var det lettere sagt enn gjort å få åpnet veien.

– Det var en enorm vind. Jeg tror det er det verste vinden jeg har vært ute i. Jeg kan ikke huske noe så gæli, sier Torfinn Govasli til NRK.

– Var du redd?

– Nei, men jeg har respekt for været og er forsiktig.

Umulig å holde seg på beina

Som videoen viser måtte bilbergeren flere ganger i bakken underveis.

Han sier det var helt umulig å holde seg på beina under de verste vindkastene i Brønnøy.

Govasli selv kom fra det uten skader. Varebilen som sperret veien fikk de flyttet.

Bussen må vente til i kveld når vinden roer seg.

– Det er helt umulig å flytte bussen nå. Det går på helsa løs, forklarer han.

Flere steder i landet er det registrert vindkast med en styrke på over 30 meter i sekundet. Deriblant på Fedje (33,7), Utsira fyr (36,1) og Buholmråsa fyr (39,3).

Ifølge statsmeteorologen ser været ut til å bedre seg inn mot helgen.

Været skal bli bedre inn mot helga

– I Sør-Norge vil det bli mindre vind og nedbør i løpet av dagen. Helgen blir i grunnen ganske fin i sør, sier Iselin Skjervagen.

– I nord kan det komme litt nedbør, både som sludd og regn. I alle fall i Nordland og Troms, mens det blir snø i Finnmark. Vi kan forvente det helt til søndag,

Hun forteller at vinden i sør vil løye en del.

– I nord kan det bli litt vind langs kysten, men ikke så mye lenger inn.