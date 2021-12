Norge er et langstrakt land, og bruene som sikrer at vi kan kjøre over hav, fjord og juv er bygget gjennom flere generasjoner.

Levetida på ei betongbru over hav var tenkt til å være rundt 100 år. Trodde man.

Men dårlig betongkvalitet og uforutsette hendelser har forkortet dette. Etterslepet på vedlikehold ser nærmest ut til å være uløselig.

Et grovt anslag i dag er at det vil koste over 20 milliarder kroner å ta igjen det man skulle ha gjort. Likevel er det håp på andre siden av brua.

Takket være ingeniører og forskere i Statens vegvesen har det over tid blitt videreutviklet en idé som er like fantastisk som enkel. Ideen gir brua opp mot 40 år mer driftstid.

– For oss som jobber med rehabilitering av bruer, føles det veldig godt å ta vare på de konstruksjonene som generasjonene før oss bygde. De er en del av den norske folkesjela, litt som å ta vare på huset etter bestemor, sier ingeniør Roy Antonsen i Statens vegvesen.

Katodisk beskyttelse

Antonsen har forsket på sement, mørtel, strøm, netting og små saltkrystaller. Sammen med vegvesenets andre folk har de kommet langt. Så langt at de får mye mer igjen for hver krone de bruker på vedlikehold.

Hemmeligheten har vært offentlig kjent i over femti år: katodisk beskyttelse. I korte trekk handler det om å sette spenning på et nett som fordeler strømmen inn i armeringsjernet. Dermed ruster det ikke.

Selve arbeidet er relativt enkelt, men kjemien og teknologien bak er avansert.

Katodisk beskyttelse forklart enkelt og avansert: Ekspandér faktaboks Enkelt forklart: Inni betongen ligger det jern som skal styrke brua. Når veiene og brua saltes, eller ligger i tilknytning til sjø, kommer det små saltpartikler i kontakt med jernet. Sammen med fuktighet er ei salt løsning steg èn i prosessen som vi kaller rust. Rusten inni betongen utvider seg. Flak faller av og brua svekkes over tid.

Avansert forklart: Armeringen i betong er i utgangspunktet beskyttet av en tynn film av jernoksider og jernhydroksider (passivsjikt) som dannes spontant på ståloverflaten på grunn av meget alkalisk poreløsning i betong. Det høye alkalinitet oppstår ved at natrium- og kalsiumoksider er tilstede i sementen, og når disse oppløses i vann dannes hydroksidioner. Det er i hovedsak to årsaker til armeringskorrosjon, karbonatisering av betong og/eller kloridinntrenging. Karbonatisering av betong kommer av en reaksjon mellom CO2 fra luften og kalsiumholdige faser i betong. Reaksjonen forårsaker en reduksjon i pH. Passivsjiktet er ikke lenger stabilt under disse forholdene og korrosjon kan starte. Korrosjon på grunn av karbonatisering beskrives som generell korrosjon, og hele ståloverflaten som er i kontakt med karbonatisert betong korroderes. For norske brukonstruksjoner er korrosjon på grunn av karbonatisering sjelden observert på grunn av en høy relativ luftfuktighet i kombinasjon med relativ tette betonger som resulterer i lave karbonatiseringshastigheter. Armeringskorrosjon på grunn av klorider er mye mer vanlig i Norge og oppstår i hovedsak i to type miljøer, der den ene er saltvanns eksponering fra sjø, mens den andre kommer fra vegsalter. Ved for høye mengder klorider ved armeringen brytes passivfilmen ned og armeringsjernet vil begynne å korrodere. Nedbrytningen av armeringsjernet vil være lokal og medføre tverrsnittsreduksjon. Armeringskorrosjon er en elektrokjemisk prosess hvor deler av armeringen gir elektroner fra seg som anode i prosessen. På disse deler går stålet i oppløsningen/ruster. Elektronene blir forbrukt på andre deler av armeringen i katodereaksjonen. Rustproduktene som dannes i korrosjonsprosessen kan ha et volum som er 5 – 7 ganger større enn det opprinnelige stålvolumet, noe som medfører at betongen vil kunne sprekke opp og skalle av. Nedbrytningen vil på sikt redusere de mekaniske egenskapene til betongen samvirket mellom betong og stål, og konstruksjonens kapasitet. Det må derfor settes i gang tiltak for å stoppe armeringskorrosjonen på en konstruksjon. I tilfeller hvor det er omfattende armeringskorrosjon og høye kloridnivåer i store deler av konstruksjonen kan katodisk beskyttelse være det eneste langsiktige og effektive tiltaket. Prinsippet for katodisk beskyttelse går ut på at en ekstern anode skal fordele en beskyttelsesstrøm til armeringen. Armeringen gir ikke elektroner fra seg lengre (ruster) og blir tvert imot negativ ladet, noe som forhindre/stopper korrosjonsprosessen. Armeringen blir dermed en katode hvor elektroner kun blir forbrukt (derfor kalles prinsippet for «katodisk» beskyttelse). Anoden kan være av forskjellige materialer, type og utforming. Ofte brukes materialer som titan, zink eller grafitt. Anoden blir plassert på betongoverflaten eller i borede hull og støpes eller sprøytes inn med en mørtel. Mørtelen må ha gode heftegenskaper til konstruksjonsbetongen og beskytte anoden mot innvirkninger fra ytre miljø. Det er spesielt viktig at mørtler sikrer god elektrolytisk kontakt mellom anoden og armeringen, ellers vil ikke beskyttelsesstrømmen bli levert til armeringen som dermed kan begynne å ruste igjen. En viktig egenskap for mørtelen er derfor den spesifikke elektriske motstanden, en egenskap som angir evnen til et materiale å motstå gjennomgang av strøm. Kilde: Rapport 671 fra SVV. Kan leses i sin helhet her.

Langvarig forskning

Utviklingen av katodisk beskyttelse på bruer er et av områdene som Statens vegvesen har forsket mye på siden 90-tallet.

Ingeniør Roy Antonsen er høyt og lavt på bruer i Norge. Foto: John Inge Johansen / NRK

Hvilken betongblanding fungerer best for reparasjon, hvor mye betong skal det være over armeringsjernet, hvordan påvirkes rustingen av jernet i forhold til høyden på brua over havet. Hvordan kan dette gjøres om til en standard? Jo da, det er nok å lure på.

– Bruene var jo tiltenkt hundre års levetid, men vi har sett at de bruene som ble bygget på 60-80-tallet var ikke gode nok. Dersom store flak av brua faller ned er de jo til fare for båttrafikken også, sier Antonsen.

– Så bruene har rett og slett rustet opp i armeringen fra innsida?

– Ja, men vi har teknologien som skal bøte på det og det er katodisk beskyttelse, sier ingeniøren.

– Vi setter på et titannett som dekker hele brokonstruksjonen og fordeler strømmen inn til armeringen. Spenningen er på 1,5 volt – like mye som et lommelyktbatteri, sier Antonsen.

Takket være ingeniører og forskere i Statens vegvesen har det over tid blitt videreutviklet en idé som er like fantastisk som enkel. Ideen gir brua opp mot 40 år mer driftstid. Foto: John Inge Johansen / NRK

Billigere å vedlikeholde

Å etablere katodisk beskyttelse er billigere enn å bygge nytt. Men det blir ingen skolekorps og ordførere med kjeder, som det blir ved åpningen av nye veier og bruer.

– Generelt er det lite snorklipping for god drift og godt vedlikehold, men det burde vi gjøre. Det å ta vare på det vi har er noe av det fineste vi kan gjøre for samfunnet og for klimaet, sier Bjørn Laksforsmo som er divisjonsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Mellom 15- og 18.000 inspeksjoner gjøres av bruene hvert år. Noen ganger med drone, andre ganger må man klatre hundrevis av trappetrinn med en tung ryggsekk fylt med nødvendig utstyr.

– Jobben vi gjør, er for trafikanten og for samfunnet slik at det skal være trygt å ferdes, sier Laksforsmo.

Han er klar på at bruene i Norge er i sikre å bruke. Det omfattende inspeksjonssystem kom på plass etter flere rapporter noen år tilbake.

Utnyttes lengst mulig

Den vanlige bilist merker det ikke. Det er kanskje bare et rødt lys på brua som indikerer litt ventetid. Men under brua myldrer det av folk, netting i titan, vannjet som freser bort rust og betongsprøyter.

Det er billigere å ta vare på det man har, dersom man gjør det til riktig tid, sier divisjonsdirektøren.

– Mange bruer bygd på 70- og 80-tallet nærmer seg nå tiden for at de må vedlikeholdes, og gjør vi riktig tiltak, til riktig tid så er det miljøvennlig og bra for samfunnet sier Laksforsmo.

Etter 2023 kommer forfallet av bruer til å bli prioritert, står det i planen til vegvesenet.

Langs hele Gimsøybrua i Lofoten ligger det følere og sendere som rapporterer i sanntid tilstanden til anlegget. Så bruene er på nett, bokstavelig talt.

– Her på Gimsøybrua bruker vi 50 millioner kroner fordi vi er i tide, på ei annen bru kan vi måtte bruke 300 millioner fordi vi er for sene. Optimalisering er et nøkkelord, sier Laksforsmo.

