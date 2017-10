Bekymret for barn og unge

Regjeringen foreslår 40,7 millioner kroner til bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet i 2018. Midlene skal hovedsakelig gå til to omsorgs- og behandlingsinstitusjoner i Bodø og Søgne i Vest-Agder for barn som har stort behov for psykisk helsehjelp, skriver Aftenposten.